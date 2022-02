Articulação do deputado Nininho beneficia Peixoto de Azevedo com R$ 5,4 milhões

Foto: Ronaldo Mazza

O deputado estadual Ondanir Bortolini (PSD), Nininho, ser reuniu, na última segunda-feira (21), com o prefeito de Peixoto de Azevedo, Mauricio Ferreira de Souza, para tratar da conclusão do projeto de engenharia feito pela Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), para execução de obras de pavimentação asfáltica de pelo menos 50.000 m² de ruas do Bairro Nova Esperança. O investimento previsto é da ordem de R$ 5,4 milhões, viabilizado por meio de emendas. O encontro foi realizado no gabinete do deputado, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

De acordo com o parlamentar, os recursos estão alinhados e conta com a chancela do Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT). Para o Nininho essa obra vai proporcionar uma série de benefícios à população, permitindo a conexão de ruas e avenidas com a travessa paralela à BR-163, facilitando o acesso a outros bairros da cidade, além de estabelecer melhor rota para deslocamento em trânsito seguro.

“Ao longo dos anos, Peixoto tem se tornado uma cidade moderna, sustentável e bem estruturada, essa infraestrutura atrai novos investidores para o município, proporcionando mais conforto, harmonia, segurança, assegurando o direito de ir e vir e o embelezamento urbanístico. Quero destacar a atenção do deputado federal Neri Geller e do senador Carlos Fávaro com esse projeto, um sonho para a população, bem como o trabalho da AMM na elaboração do projeto. Estas obras estão dentro do Programa Mais MT e serão um marco do Governo do Estado na região”, destacou Nininho.

De acordo com o prefeito, a conquista dos recursos é reflexo de uma parceria sólida com o deputado Nininho, que graças ao acesso direto com a Câmara e Senado Federal, garantiu os recursos estão, dentre outras ações conquistadas.

“O valor de R$ 5,4 milhões será liberado ainda este ano via Sinfra. É motivo de comemoração, somos gratos aos nossos parceiros de primeira hora, deputado Nininho, deputado federal Neri Geller e senador Carlos Fávaro, é muito bom ter acesso aos nossos representantes, isso determina os benefícios à população”, agradeceu o prefeito.

Segundo o gestor municipal, todas as vias com drenagem pluvial receberão capa asfáltica, calçamento e sinalização de trânsito, conforme o projeto que deverá ser cadastrado na Sinfra para avaliação técnica e empenho por parte do Governo do Estado. “A partir dos processos burocráticos, a Prefeitura inicia os procedimentos licitatórios para credenciamento e habilitação da empresa que será responsável pela execução da obra”, explicou Maurício.