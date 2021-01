Artigo – Posicionamento da vereadora Edna Sampaio sobre o retorno às aulas da educação pública

Câmara Municipal de Cuiabá

Posicionamento da vereadora EDNA SAMPAIO sobre o retorno às aulas da educação pública:

A vereadora se posiciona favoravelmente ao retorno às aulas tão logo os(as) profissionais da educação pública e privada, professores(as) e trabalhadores(as) de apoio ao ensino em cada uma das escolas estejam adequadamente imunizados(as), e que o retorno em cada escola se dê apenas após a imunização de 100% dos(as) profissionais daquela unidade.

Isso se justifica pelo novo pico de contágio da doença, em que a taxa de ocupação das unidades de terapia intensiva da rede pública se aproxima de 70%, nos colocando em risco iminente de novo colapso da saúde local.

Além disso, é preocupante a indefinição sobre o futuro da cobertura vacinal contra a Covid 19 e o relato de 13 crianças internadas nesse momento com quadro grave da doença.

Além da vacinação, é preciso assegurar verba emergencial para as unidades escolares aplicarem em limpeza, desinfecção do ambiente escolar e higienização pessoal dos estudantes, aquisição de máscaras e criação de parâmetros de desinfecção, com a participação de profissionais de saúde e de educação, a fim de evitar o relaxamento das medidas de biossegurança.

Precisaremos também de mais funcionários para acompanhar os alunos e garantir as medidas de higiene nos momentos de chegada e saída, além de investir na trigam dos casos suspeitos, estabelecendo parcerias com unidades de saúde para garantir nas unidades a presença de, no mínimo, uma equipe médica para atender a estes pacientes.

Mesmo para o ensino remoto, como vinha acontecendo, é necessário avaliar as condições de realização. Este modelo emergencial de ensino precisa ser avaliado e medidas necessárias de acesso à internet pelos estudantes e condições de trabalho aos professores precisam entrar na pauta do Poder Público.

Durante toda a pandemia, os professores assumiram a responsabilidade pessoal com a condução das aulas, arcando com o custo dessas atividades, estende exaustivamente suas jornadas de trabalho muito além daquelas previstas no seu contrato de trabalho.

No caso das mães, estas acumularam triplas jornadas de trabalho de forma ainda mais exaustiva. O poder público não pode terceirizar a responsabilidade da educação exclusivamente aos professores e pais.

O quadro da pandemia suspende a normalidade das aulas e exige mais investimentos e criatividade do Poder Público para garantia do direito à educação a todas as crianças. Manter exatamente o modelo vigente, sem ampliar investimentos para garantir acesso à computadores e internet, contratar mais profissionais para um novo modelo de aulas imposto pela pandemia, articular a política de educação com a política de saúde, tudo isso exige pensar outro formato da escola para estes tempos de pandemia.

Além disso, o Poder Público não pode, por decreto e, sem ouvir amplamente os educadores, instituir medidas que, claramente, atentam contra a saúde e a vida de profissionais da educação, dos estudantes e de seus familiares.

Queremos todas as escolas abertas. Porém, não podemos ignorar as condições objetivas: em pleno pico da segunda onda de COVID-19, crianças internadas em estado grave pela doença, sem vacina para os profissionais da educação e estudantes, sem investimentos necessários suprir a necessidades das famílias de baixa renda que não possuem computadores, nem acesso à internet.

Até quando o Poder Público vai continuar ignorando essa realidade tão desigual? Além disso, é preciso ouvir os profissionais de educação, afinal, o decreto impactará diretamente a vida dessas pessoas e de seus familiares. Nenhum patrão tem o direito de empurrar seus trabalhos para a doença e para a morte.

Estaremos cobrando e acompanhando essa discussão. Somos todos pela vida e por direitos!