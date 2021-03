Assembleia aprova suspensão de corte de energia elétrica por 90 dias

A reunião remota da Câmara Setorial Temática (CST) da Mulher, realizada na manhã dessa quinta-feira (18) na Assembleia Legislativa, definiu detalhes para a realização do Seminário “Mulheres no Espaço Público” e das campanhas “Eu digo não ao assédio” e “Parada Segura”, que acontecerá no dia 29 deste mês, data em que será entregue o relatório final à Mesa Diretora. Também ficou acertado que a Casa vai criar um comitê ou núcleo para dar sequência dos trabalhos desenvolvidos ao longo dos quase dois anos da CST da Mulher.

Durante a reunião, a presidente da CST da Mulher, professora Jacy Proença, detalhou a programação do seminário com os participantes e temas das palestras. “Vamos ter uma reunião com a Mesa Diretora para mostrar a programação do seminário. Teremos palestras, painéis, depoimentos, documentários sobre mulheres de várias regiões do país e debates”, disse ela, reforçando ainda que na ocasião do seminário será lançada a cartilha “Mulheres no Espaço Público”, elaborada pela promotora de Justiça Lindinalva Rodrigues.

Também foram discutidas as estratégias do evento, além das atividades realizadas em março pelos membros da CST. A presidente da Câmara Setorial disse que para o relatório final, foi feito um esboço para a circulação nacional desse material com as propostas da CST da Mulher, como por exemplo, direitos humanos, punições, aplicação mais rígida da Lei Maria da Pena, entre outros índices.

“O relatório muito rico com informações e com o propósito de entregar um documento qualificado em âmbito nacional”, disse a presidente da CST, professora Jacy Proença.

Outro ponto abordado na reunião foi com relação à criação de um comitê ou núcleo na Assembleia para dar continuidade aos trabalhos da CST. “Diante da finalização do nosso trabalho e das manifestações requerentes, há um interesse da manutenção dessas tarefas. O presidente (da Assembleia Legislativa) Max Russi (PSB) se mostrou empenhado para que a Assembleia faça um estudo com o objetivo de encontrar uma forma de dar sequência ao trabalho da CST na Casa”, destacou Jacy Proença.

Integrantes – Além da presidente, professora Jacy Proença, compõem a CST a desembargadora Maria Erotides Kneip; a relatora e defensora pública Rosana Leite de Barros; e os membros Lindinalva Rodrigues, Josyrleth Magalhães Criveletto, Amini Haddad Campos, Glaucia Anne Kelly Rodrigues Amaral, Clarissa Lopes, Mayana Vitória de Souza Alves, Vera Bertolini, Eliana Vitalino, Eliane Rodrigues de Lima, Telma Reis, Eunice Ramos, Luciana Rosa Gomes, Willian Cesar de Moraes e Tânia Mara Arantes Figueira.