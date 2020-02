Assembleia homenageia personalidades com comenda Dante de Oliveira

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

“A situação é calamitosa, o barracão está condenado e precisa de reformas estruturais com urgência. Investimentos com efetivo e equipamentos para que os animais silvestres possam ser reabilitados e postos no habitat natural em um tempo mais curto”, relatou o parlamentar Ulysses Moraes.

O requerimento nº 32/2020 encaminhado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e nº 33/2020 e a Secretaria de Estado de Segurança Pública solicita informações sobre o cronograma para execução dos termos de cooperação técnica, motivo da obra ainda não ter sido entregue e demais dados sobre a responsabilidade das secretarias.

O processo n.º 405683 de 2014 propõem obras de melhorias na estrutura física do Batalhão de Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso, para que o serviço público seja realizado de forma eficiente à população, como acrescentou o parlamentar.

O efetivo é distribuído entre Cuiabá, Várzea Grande, Cáceres, Rondonópolis e Barra do Bugres. Juntas, as equipes atuam nos rios mato-grossenses, áreas do Pantanal e na fronteira -propensa ao tráfico de animais silvestres.

O batalhão realiza operações próprias e em apoio a outros órgãos, como a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT), Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Judiciária Civil (PJC-MT) por meio da Delegacia Especializada do Meio Ambiente (Dema).