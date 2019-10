Assembleia promove palestra com Ford Taylor

Foto: Marcos Lopes

Você já imaginou remover restrições e impulsionar o crescimento em qualquer organização? Ou ainda, unir resultados a fortes relacionamentos pessoais? E desenvolver equipe de alto desempenho e cultivar relacionamentos saudáveis? Esses são alguns dos métodos e treinamentos que o americano Ford Taylor mostrará durante dois dias de apresentações que acontecerão entre 4 e 5 deste mês, no Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros.

O evento é uma iniciativa da Assembleia Legislativa, por intermédio da Escola do Legislativo. Na ocasião Ford Taylor, vai ensinar técnicas de liderança que levou uma empresa falida a um valor de mercado de 1 bilhão de dólares. “A vinda do Taylor significa muito para Mato Grosso, pois a Assembleia vem se estruturando e mudando a forma de conversar com a sociedade. Então, Ford é um exemplo que vai dar uma cara nova para a Casa de Leis, por intermédio de um evento internacional gratuito para toda a sociedade”, explicou o coordenador da Escola do Legislativo, Eduardo Manciolli.

O coordenador explicou também que o acontecimento é voltado para as pessoas pensar em novas estratégias, como por exemplo, vencer difíceis obstáculos pessoais e empresariais.

“Às vezes, a pessoa está enfrentando dificuldades na vida e a palestra pode ser uma das saídas para mudar o direcionamento dessa solução transformadora”, afirmou Manciolli.

A vinda de Ford Taylor a Cuiabá surgiu após uma palestra do designer gráfico Hans Donner no Teatro do Cerrado, que o conhecia. “Foi feito o convite e imediatamente aceito pelo Ford, com o respaldo da Mesa Diretora. O foco do palestrante são as pessoas, famílias e empresas”, destacou.

Conforme Manciolli, o palestrante demonstra um senso de missão em busca dos ideais, influenciando sempre com ética e moral. “Ele é conhecido mundialmente na área de administração e gestão de pessoas, e criou uma palestra específica onde mostra quais são as estratégias que utilizam para vencer as barreiras”, revelou o coordenador da escola.

Na ocasião, Maciolli disse uma empresa do Rio de Janeiro vai realizar todo o trabalho de tradução simultânea para os participantes. “É um evento voltado para empresários, empreendedores, estudantes e sociedade. Cada poltrona contará com um fone de ouvido para os participantes acompanharem a palestra traduzida”, comentou ele.

Currículo

Cedo em sua carreira, Ford Taylor comprou um negócio falido e o transformou em uma empresa de capital aberto avaliada em R$1 bilhão. Ford é conhecido como um homem que pode resolver complexos problemas empresariais, com soluções práticas simples, mantendo seu foco nas pessoas. Ele faz isso por meio de treinamento de liderança orientado para soluções que incorpora o foco interpessoal, a agilidade, a adaptabilidade e a inovação necessárias no mercado dinâmico de hoje.

Seu diploma em Administração de Empresas pela Universidade Texas A & M o lançou no papel de estrategista empresarial. Agora, após décadas transformando empresas (incluindo CC Creations, a pequena empresa que Ford transformou em uma empresa de capital aberto chamada de Brazos Sportswear Corporation) e incontáveis histórias de reconciliação, Ford continua ensinando como liderar pessoas e gerenciar processos, sistemas e procedimentos ao redor delas.

Ford é o fundador de Liderança Transformacional, um requisitado palestrante, o autor de Relactional Leadership e diretor de um esforço internacional filantrópico para prover o treinamento Liderança Transformacional em países emergentes de todo o mundo. Ford e sua esposa Sandra são casados há 37 anos e moram em College Station, Texas. Eles são abençoados com três filhas, Whitney, Emily e Quincy.

Como participar:

O quê: palestra “Liderança Transformacional” com o norte-americano Ford Taylor.

Local: Teatro do Cerrado Zulmira Canavarros.

Data: 4/10 – 14 às 18 horas. (credenciamento inicia às 13 horas).

5/10 – 09 às 18 horas com intervalo para almoço.

Inscrições: 3313-6319 (vagas limitadas)

Entrada: dois quilos de alimentos.

Tradução em tempo real e certificado entregue no final do evento. Apostila do curso estará disponível em Língua Portuguesa.