Assembleia promulga Lei contra corte de energia

Dois homens e uma mulher foram presos na madrugada desta terça-feira (27.04), por roubo e cárcere privado. A ação criminosa aconteceu na casa de uma família na cidade de Diamantino, mas os suspeitos foram rendidos na barreira da Polícia Rodoviária Federal em Poconé. O trabalho integrado contou com ajuda dos policiais militares da 9ª Companhia de Diamantino e agentes da Polícia Judiciária Civil.

O trio estava em duas caminhonetes, uma Fiat Strada e um GM S10, e na barreira da PRF apresentaram nervosismo e contradições da origem de vários produtos, entre notebooks, celulares e joias, além dos proprietários dos veículos.

Via rádio, os militares foram informados da suspeita de roubo envolvendo o grupo e que teria ocorrido na cidade de Diamantino. Pelos veículos foi possível identificar as vítimas e a localização. No imóvel, a informação foi confirmada.

O casal contou ter sido rendido e amarado sob ameaça de uma arma de fogo. Contaram que o crime foi cometido por quatro homens e uma mulher. Sendo três deles rendidos na barreira. Os outros criminosos não foram localizados.

Os suspeitos, os veículos e os produtos foram encaminhados à Delegacia de Poconé.

Serviço

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, pelo 190 ou, sem precisar se identificar, por meio do disque-denúncia 08000.65.3939. Nesse número, sem custo de ligação, qualquer cidadão pode informar situações suspeitas ou crimes. Exemplos: a presença de foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto e ponto de venda de droga.