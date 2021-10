Assembleia Social promove Dia das Crianças em comunidades periféricas do estado

Ação Dia das Crianças no bairro Altos da Serra I Foto: Karen Malagoli

Ação foi realizada no dia 02 de outubro Foto: Karen Malagoli

Entrega de brinquedos a parte das instituições filantrópicas Foto: Karen Malagoli

Não só de brinquedo faz-se o Dia das Crianças. Mas, se tiver, é bem melhor, não é mesmo? A Assembleia Social angariou mais de mil presentes para atender os pequeninos das comunidades periféricas de Cuiabá e de municípios do interior. Até esta sexta-feira (08), já promoveu três ações diretas e atendeu 17 iniciativas de associações, ongs, igrejas, entidades filantrópicas em geral.

O Mês das Crianças está sendo realizado de duas formas: ora a própria Assembleia Social (braço social da ALMT) promove um Dia das Crianças na comunidade; ora repassa brinquedos e apoios às instituições filantrópicas. Dessa forma, já foram realizadas três ações – e há outras planejadas para outubro – e a distribuição de 1040 brinquedos e centenas de kits de guloseimas.

Nas ações há, além dos brinquedos, doces, brincadeiras, pipoquinha, cachorro-quente, picolé, refrigerante e muita alegria! O primeiro evento foi realizado no dia 2, abrindo o mês, no bairro Altos da Serra I, com atendimento de 50 crianças.

“A ideia é estender o nosso coração para o máximo de crianças possíveis. A gente sabe que é só um acalanto, uma ação muito singela, mas para quem veio da periferia – e esta é uma história minha mesmo, eu esperava ansiosamente que alguém, no Dia das Crianças, trouxesse alguma coisa para me alegrar – é muito significativo”, contextualiza a diretora da Assembleia Social, Daniella Paula Oliveira.

O convite para a ação no bairro Altos da Serra I partiu do tenente Vicente Cardoso Cruz. “Foi muito legal receber presentes para as crianças de nossa rua”, agradeceu.

Já foram promovidas ações também na comunidade de pescadores Avenida, em Santo Antônio do Leverger, na comunidade Cangas, em Poconé, e ainda serão realizadas no bairro Nova Vitória, em Cuiabá, comunidade Silvanópolis, também em Cuiabá, no distrito de Mata Cavalo, em Nossa Senhora do Livramento, na periferia de Barra do Bugres, no bairro Jardim Aroeira, na capital, e, para fechar o mês com chave de ouro, a 3ª edição do Dia da Pizza, em parceria com a Caravana do Gugu e com a Caza da Pizza, atendendo as crianças da comunidade Monte Sinai, em Cuiabá.

Com brinquedos, foram contemplados: Ong 24 Horas (50), Associação das Mulheres Solidárias (50), Instituto Semente do Bem (50), Ong Autoestima (100), Projeto Amigos do Bem, em Barão de Melgaço (30), Associação Beneficente Comunitária Shalon (200), Projeto Faça uma Família Feliz (bairros Tancredo Neves e Buriti – 100), Polícia Militar de Paranatinga (50), Associação de Moradores do Bairro 1º de Março (30), Escola Municipal Antônio Joaquim de Arruda (50), Igreja Apostólica Revelação Profética (20), Casa da Bênção Cuiabá (50), Associação de Produtores Rurais de Rosário Oeste (50), Associação de Moradores do Bairro Novo Tempo (50) e o bairro Centro América (50), 7ª edição do Dia Feliz, no bairro Capão Grande, em Várzea Grande (30), comunidade do Pindaival, no distrito do Arruda em Rosário Oeste (20).

Muitas delas também receberam kits de doces e outras receberam apenas as guloseimas, a exemplo do Lar da Criança Cuiabana (60 saquinhos de doces). A Assembleia Social também tem pensado formas de atender outras iniciativas ainda este mês.

“A gente faz esse retorno para a sociedade, olha para essas crianças que, muitas vezes, passariam a data em branco. E poder levar uma alegria, um sorriso, poder vê-las rasgando o papel de presente e descobrindo o que tem dentro, isso impacta positivamente de forma imensurável. É uma ação singela, um denguinho, mas a gente coloca o maior amor do mundo”, concluiu Daniella Paula.