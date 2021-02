Assistência Social finaliza Plano Estratégico para os próximos quatros anos

Após duas semanas, as discussões para implantação do Plano Estratégico da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência foram encerradas na manhã desta terça-feira (2), no Palácio Alencastro.

Nos encontros, gestores, servidores da pasta e trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) , além de representantes dos Conselhos de Direitos Municipais, discutiram os propósitos organizacionais para os próximos anos (2021/2024) da pasta. A expectativa é que o planejamento setorial, com a construção do Plano, valide uma nova identidade organizacional, incluindo um mapa com a definição dos objetivos estratégicos.

Psicólogo lotado no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Jardim Araçá, o servidor e trabalhador do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), André Luís Martins, se diz satisfeito em ter contribuído com a efetivação e consolidação da política de assistência, uma vez que pode ser considerada uma ação de extrema importância com foco voltado ao atendimento das necessidades da população vulnerável da capital.

“A luta é coletiva, pautada no diálogo para o fortalecimento das articulações da rede socioassistencial. É uma política recente e, por isso, considero um processo ainda em fase de estruturação e que precisa ser efetivado. Nós trabalhadores da rede SUAS temos um papel fundamental de reivindicar essa política com respeito e parceria que temos da gestão Emanuel Pinheiro”, acrescentou o servidor.

Para a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira, a construção coletiva é vital ao processo. “Esse planejamento foi realizado observando fatores internos e externos, possibilitando melhor avaliação das propostas, metas e iniciativas a serem colocadas em prática nesses próximos anos”, destaca.

Ao longo de intensas e profícuas discussões, a missão da Secretaria – que é de garantir a Política de Assistência Social de forma integrada, efetiva, humanizada e inclusiva, visando o exercício da cidadnia– foi ratificada. “É imensa a satisfação de encerrar mais um compromisso da gestão e perceber que todos estão empenhados num mesmo objetivo, que é de oferecer a oportunidade dessas pessoas mais vulneráveis de superarem a adversidade e mudarem de vida”, comentou.

As oficinas contaram com o apoio da assessoria de Planejamento da Secretaria de Planejamento, em parceria com técnicos da Secretaria de Saúde e Educação. “A principal proposta é gerar uma constância de propósitos com intuito de avançar cada vez mais na cultura do Planejamento, ou seja, efetivar a gestão das políticas públicas, nesse caso na área social do município”, explicou Silvina Maria dos Anjos, da Secretaria de Planejamento e facilitadora da oficina.

O plano estratégico da Assistência foi traçado para os próximos quatro anos. Como se trata de um projeto em construção, propenso a modificações, pontuou a secretaria, existe essa possibilidade, pois temos como missão atender com excelência a população em situação de vulnerabilidade social. “O próximo passo será uma reunião com o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, para apresentação do Plano Estratégico da Assistência. Vamos seguir o alinhamento do chefe do prefeito. Se ele quiser implementar até o ano de 2030 o plano estratégico da Prefeitura, conforme previsto no objetivo do desenvolvimento do milênio sustentável da ONU, o projeto foi elaborado para inclusão das metas para mais seis anos”, concluiu a secretária.