Assistência Social fortalece ações voltadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência encerra a atual gestão Emanuel Pinheiro com saldo positivo das ações. Apesar do ano de 2020 ter sido atípico, em decorrência da pandemia do novo coronavírus desde o mês de março, ações de acolhimento continuaram sendo desenvolvidas.

Em decorrência das medidas preventivas sancionadas por meio de decretos municipais, muitos serviços executados cotidianamente pela pasta, bem como as atividades individuais e coletivas, como: acolhimentos, visitas domiciliares, oficinas, palestras, abordagens sociais, participações em ações de cidadania aos sábados, entre outros foram suspensos.

No entanto, por se tratar de uma gestão humanizada, voltada para a assistência das pessoas em risco de vulnerabilidade social, muitos trabalhos foram executados.

Considerada como uma ação inédita, por meio de uma iniciativa da primeira-dama Márcia Pinheiro, sempre envolvida com o lado social da capital, buscou oferecer acolhimento a essas pessoas, nesse momento em que todas as ações foram voltadas para garantir a segurança e a saúde da população.

HOTEL ALBERGUE – Um dos trabalhos que merecem destaque foi a parceria firmada entre a Prefeitura de Cuiabá, Defensoria Pública e Ministério Público Estadual resultou em um contrato de prestação de serviços com a Rede de Hotéis Mato Grosso a fim de ampliar a capacidade de abrigamento as pessoas em situação de rua nesse momento de enfrentamento a pandemia do Coronavírus. A medida integra um plano de ação com objetivo de evitar a disseminação do novo Covid-19.

No “Hotel Albergue” estão sendo executados os mesmos procedimentos aplicados nas unidades Municipais, com regras e normas a serem seguidas e respeitadas pelos acolhidos.

Atendimentos médicos também estão sendo realizados para os acolhidos pela equipe do Consultório de Rua com consultas, solicitação de exames, entrega de medicamentos e orientações.

Na oportunidade, a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira informa que, os trabalhos de abordagem continuam, sendo esse um serviço contínuo realizado pela Secretaria, pois ainda existem vagas disponíveis, não só no Hotel Albergue como nos Albergues Municipais.

No entanto, faz-se importante ressaltar que as vagas disponíveis para o “Hotel Albergue” são para aquelas pessoas que já estão há algum tempo em lugares de grande concentração desse público, como o Morro da Luz, Praça do Porto, Rodoviária e Beco do Candeeiro.

ALBERGUES MUNICIPAIS – As unidades dos albergues municipais são para pessoas em trânsito ou que vieram para Cuiabá e não conseguem voltar de imediato. O município conta com três, sendo o Albergue da Guia, do Porto e o Manoel Miráglia, na região da rodoviária.

Cada uma tem a capacidade de acolher 50 pessoas.

KITS PROTEICOS – A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, realiza uma série de ações voltadas às pessoas em risco de vulnerabilidade social e conta com ações específicas em decorrência do período de pandemia do novo Coronavírus. Dentre elas, a disponibilização de kits proteicos para pessoas com deficiência e idosas.

A iniciativa atende a Portaria do Ministério da Cidadania nº 369/2020. De acordo com levantamento da Pasta, 257 pessoas são atendidas mensalmente.

A ação teve início no mês de setembro e já foram realizadas seis entregas nesse período. A próxima está prevista para o dia 21 de dezembro. Pessoas assistidas pelos Serviços de Acolhimento Institucional ou Centros Dia, e ainda àqueles em atendimento no Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, integram a listagem de público alvo. Ao todo foram realizadas seis entregas.

Também são beneficiadas, as famílias cadastradas nas unidades dos Centros de Referência Especializados em Assistência (Creas), situadas nos bairros Centro e Morada do Ouro.

Cada kit proteico é composto por 01 cartela com 30 ovos, 01 caixa com 12 unidades de leite integral e 5 kg de carne de frango (coxa e sobrecoxa).

REFEIÇÕES DIÁRIAS – Em cumprimento ao decreto de nº 7.849/2020 do prefeito Emanuel Pinheiro, cerca de 450 refeições diárias foram distribuídas à população em situação de rua, desde o mês de março.

Além do fornecimento de alimentos, as pessoas foram orientadas sobre as formas de prevenção e higienização. Para tanto, foram entregues kits de higiene, máscaras de proteção e cobertores.

“Desde nossas campanhas como Aquece Cuiabá e Natal Sem Fome sempre olhamos com atenção especial à população em situação de rua, portanto, não podemos fechar os olhos nesse momento difícil e contribuir para esse grupo que é tão vulnerável. É a chamada humanização que defendemos e é a marca de nossa gestão”, frisou a primeira-dama Márcia Pinheiro que tem trabalhado em conjunto com a pasta a buscar soluções para o social cuiabano.

PROJETO QUERO TE CONHECER – Além das unidades de acolhimento, válido ressaltar a importância do projeto “Quero te Conhecer. implantado em 2017, trata-se de uma ação da Secretaria por meio do Serviço Especializado em Abordagem Social realizado em pontos estratégicos do município com objetivo de mapear e identificar à população em situação de rua.

O Serviço de Abordagem Social é um serviço contínuo, tem por finalidade, assegurar o atendimento e o desenvolvimento de atividades de sociabilidade, visando o fortalecimento de vínculos interpessoais e familiares, como forma de contribuir para a construção de novos projetos e trajetórias de vida.

Para tanto as equipes dos Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) “Centro e Norte” realizaram, nesses quatro anos de gestão, abordagens em períodos alternados, em praças, galpões/casarões, viadutos e rodoviária, entre outros, a fim de mapear esta população para então discutir estratégias, levantar desafios e recomendações, objetivando a formulação de políticas públicas dirigidas para esse segmento populacional.

Na oportunidade a equipe de Abordagem social ofertou cobertores, lanches, orientações e encaminhamentos para unidades de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua, e para comunidade terapêutica, bem como foram ofertadas passagens para retorno à cidade de origem, atendendo o desejo dos cadastrados.

Tendo como público alvo estendido, o projeto foi executado nesse ano de 2020 para os imigrantes e LGBTQI+

CONCURSO PÚBLICO – Dentre as realizações alcançadas pela pasta foi a realização do primeiro concurso público, voltado especificamente para atender a Secretaria.

Foram mais de 288 candidatos aprovados e já convocados para atuarem nas unidades descentralizadas como na sede da Assistência Social do município.

CRAS – Muitas unidades totalmente reformadas e revitalizadas foram entregues à população. Até o final da atual administração, todas as unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) passarão por reforma completa da estrutura, sendo essas as portas de entrada para o acesso e inclusão nos programas sociais ofertados pelo Governo Federal.

As unidades que já receberam as obras de revitalização predial que compreendem serviços de pintura, adequação das salas de atendimento, banheiros adaptados para atender as Pessoas com Deficiência (PCD), além de instalações elétricas novas foram dos bairros Tijucal, Osmar Cabral, Pedra 90, Jardim União, Novo Colorado e Pedregal.

Nesse ano de 2020, foram entregues as unidades do Nova Esperança, Planalto, Novo Colorado e Drº Fábio. Em fase de conclusão estão os Cras dos bairros CPA, Dom Aquino, Praeiro, Jardim Araçá e Getúlio Vargas.

CREAS – Além dos CRAS, a população pôde procurar o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Os Centros Especializados cuidam especialmente de pessoas vítimas de violência e adolescentes em conflito com a lei.

As duas unidades foram reformadas e entregues à população, como a do Centro e da Morada do Ouro. Com espaços devidamente equipados, com salas multiuso, refeitório, cozinha, administração, recepção, área para funcionários e banheiros femininos e masculinos. Já a unidade da região Norte, que fica no bairro Morada do Ouro, as obras estão em andamento, com previsão de entrega no primeiro semestre do próximo ano.

CCI – A rede municipal conta com cerca de 2.000 idosos assistidos nas quatro unidades dos Centros de Convivência dos Idosos ( CCI’s), sendo eles o Padre Firmo, localizado no centro, o João Guerreiro, na região do Coxipó, Maria Ignês, no CPA e o Aidee Pereira, no bairro Novo Horizonte. Todos os centros voltados ao atendimento da população idosa também passaram por obras de reforma completa e total revitalização.

As unidades receberam serviços de pintura, troca de telhado, piso, troca da parte elétrica, portas e janelas, melhorias nos banheiros e acessibilidade. Além disso, foram realizados serviços de jardinagem, calçadas e meio-fio e a instalação de novos equipamentos para a prática de exercícios físicos e de lazer.

Mesmo com as atividades coletivas suspensas, cada coordenador elaborou ações alternativas por conta da pandemia.

Um dos projetos que foram adotados para dar continuidade aos serviços, foi a criação de grupos de wattsapp. A ideia surgiu da necessidade de manter o contato com esse público, que se enquadra no grupo de risco, sendo esse um importante canal de envio de orientações, esclarecimentos de dúvidas e saber sobre o estado de saúde de cada assistido.

Cada CCI estabeleceu um cronograma de trabalho, por meio de plantões entre as equipes para oferecer essa assistência à população da terceira idade. “Além dessas atividades on line, quando necessário, e para atender àqueles idosos que não são adeptos as novas tecnologias, as equipes vão às residências dos assistidos para dar orientações e saber como estão os idosos nesse momento de pandemia”, informou Ferreira.

Além das quatro unidades dos Centros de Convivência, os assistidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) também receberam atendimentos de forma remota, ou via wattsapp, contato telefônico e visitas nas residências. Sempre respeitando as normas de biossegurança estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

As atividades coletivas e em grupos estão suspensas em cumprimento ao decreto municipal 7.849/2020 sancionado pelo prefeito Emanuel Pinheiro, no dia 20 de março.

SIMININA – Cerca de 1,2 mil meninas são atendidas nas 20 unidades, incluindo a unidade referência no Pascoal Ramos e uma série de atividades que foram implantadas: aulas de inglês, balé, reforço escolar, cuidados médicos e psicológicos reforçados e entrega de óculos. Agora, o programa conta também com o Jovem Siminina, trazendo o atendimento para as meninas na faixa etária acima dos 14 anos, preparando-as para o mercado de trabalho.

As meninas são preparadas para um futuro em que elas sejam as protagonistas de suas histórias, sendo uma das características mais marcantes. Atividades lúdicas e desafiadoras têm levado as pequenas participantes a se descobrirem de diversas formas, a partir da valorização da beleza particular de cada uma, bem como dos sonhos que almejam conquistar já na vida adulta.

QUALIFICA CUIABÁ 300 – Mesmo não tendo sido realizado nesse ano de 2020, o programa Qualifica Cuiabá 300 foi também um dos destaques da gestão Emanuel Pinheiro e supervisionadas pela primeira-dama Márcia Pinheiro. Os cursos foram realizados por meio de uma parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai).

O projeto foi criado com o objetivo de trabalhar a educação profissionalizante nas comunidades mais carentes, levando inclusão social e gerando profissionais qualificados para o mercado.

Ao todo, mais de 4.000 pessoas qualificadas, sendo 99% dos cursos formados por mulheres. Lembrando que foram disponibilizadas vagas para os venezuelanos, haitianos, japoneses, entre outros. Muitos dos que foram capacitados já estão no mercado de trabalho.

Além da parceria com o Senai, uma edição especial voltada para as mulheres com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) foi realizada.

Foram 39 turmas, com uma média de 20 participantes em cada sala, nas áreas da beleza e alimentação e com a carga horária média de 90 horas.

Apesar de cursos de curta duração, foram divididos em diferentes áreas, bem como a produção de salgados, bolos, pães, técnicas de depilação em cera e egípcia, designers de sobrancelhas, manicure e pedicure e pintura em tecido.

Todo trabalho pensado nessa edição especial teve como foco o empoderamento feminino, contribuído dessa maneira com a redução dos casos de violência contra a mulher, sendo essa uma das principais bandeiras da gestão Emanuel Pinheiro.

CASA DE AMPARO – A Prefeitura de Cuiabá entregou a reforma inédita da nova Casa de Amparo – Vilma Benedita Rodrigues. A unidade de acolhimento institucional que funcionava temporariamente em outro endereço atendeu, até o momento, 63 mulheres, além de 75 crianças num total de 138 auxílios sociais efetuados em 2019. A capacidade da sede é de 22 mulheres vítimas de violência doméstica, acompanhadas ou não de seus filhos.

São 29 espaços, com novas mobílias e estrutura física amplamente reformulada na parte estrutural que passa a contar com salas de coordenação, acolhimento, administrativo, psicossocial, brinquedoteca, refeitório, cozinha, dispensa, lavanderia, salão multiuso, refeitório, cozinha, almoxarifado, seis quartos, seis banheiros, horta, parque infantil e academia ao ar livre.

NATAL SEM FOME – Como encerramento das atividades, desenvolvida também pela primeira-dama Márcia Pinheiro, a campanha Natal sem Fome, realizou quatro edições durante a gestão. Cestas foram arrecadadas e distribuídas às famílias em vulnerabilidade social.

As quatro edições da campanha, juntas, reuniram cerca de 01 tonelada de alimentos desde 2017 e, em torno, de 60 mil cestas. O novo formato utilizado este ano contou com o apoio do Fundo Solidário Social instituído, em junho, para financiar programas e atividades inerentes de grande relevância da área social, como tange a característica do Natal Sem Fome.

“O sentimento é de dever cumprido, mas com a certeza de que ainda há muito que ser feito para essa faixa da população que precisa dos cuidados da administração pública. Entendemos que não é fácil, são vários caminhos a serem percorridos. É o bem comum que nos move a continuar lutando por melhorias e qualidade de vida”, finalizou a secretária municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência, Hellen Ferreira.