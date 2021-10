Assistência Social mantém serviços à população idosa da capital

A Secretaria Municipal de Educação realiza nesta segunda-feira (25), às 18h, uma roda de conversa com o tema ‘Outubro Rosa: Vamos falar sobre isso?”. O evento, organizado pelo Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas/Saúde do Trabalhador será on-line, com transmissão pelo Google Meet. Voltado para as servidoras da Educação a roda de conversa tem como objetivo compartilhar informações e promover a conscientização sobre a importância do controle e prevenção do câncer de mama.

A secretária adjunta de Educação, Débora Marques Vilar disse que a iniciativa, em alusão ao Outubro Rosa, vem ao encontro da política de respeito e valorização dos servidores públicos implementada na gestão Emanuel Pinheiro. “A Secretaria Municipal de Educação realiza por meio do setor Psicossocial e Saúde do Trabalhador ações voltadas à prevenção e à disseminação de informações sobre os direitos e a importância de olharmos com atenção para a saúde da mulher. Essas ações buscam sensibilizar para as causas do câncer de mama e também alertar sobre a importância da prevenção”, destacou a secretária adjunta, Débora Marques Vilar.

Outubro Rosa

Outubro é o mês dedicado à promoção e incentivo do movimento internacional de conscientização para o controle do câncer de mama. Criado no início da década de 1990 pela Fundação Susan G. Komen for the Cur é celebrado anualmente, com o objetivo de compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença.

Além de contribuir para a conscientização das servidoras da educação a respeito do controle e prevenção do câncer de mama, a roda de conversa visa alertar para os fatores de risco da doença.

Programação

Roda de Conversa – Outubro Rosa: Vamos falar sobre isso?

Data: 25/10

Hora: 18 h

Transmissão – plataforma Google Meet

· 18h – Edilene Machado – Secretária Municipal de Educação – Abertura

· 18:15 h – Tema: Cuidados e Prevenção ao Câncer de Mama.

Palestrante: Gleide Gomes (Enfermeira Especialista em Dermatologia, obstetrícia e Terapia intensiva)

· 19h – Tema: Direitos dos Pacientes Oncológicos.

Palestrante: Leila Fortes (Assistente Social Sala da Mulher HMC)

· 19h30minh – Tema: Câncer de mama: Como a nutrição pode ajudar na Prevenção

Palestrante: Thaisa Lucatelli (Nutricionista do Psicosocial/SME)

20h – Encerramento.