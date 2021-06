Assistência Social promove capacitação aos conselheiros tutelares de Cuiabá

A Prefeitura de Cuiabá realiza entre os dias 02 e 05 de junho, blitz educativa e entrega de mudas de árvores frutíferas em alusão ao Dia do Meio Ambiente, que é comemorado no dia 05 de junho. Serão cinco pontos de distribuição, com agentes municipais promovendo educação ambiente e enfatizando a importância do plantio de árvores para diminuição das ilhas de calor na cidade e melhora na qualidade de vida. A ação é executada pela Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável, em parceria com a Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb).

“É uma determinação do prefeito Emanuel Pinheiro que tornemos a cidade de Cuiabá cada vez melhor para quem vive nela, para a população e isso só é possível quando pensamos no planejamento da cidade, na integração dela com o meio ambiente. Por isso a Secretaria trabalha em várias frentes para tornar Cuiabá mais sustentável, uma delas é a educação ambiental, o despertar da consciência dos cidadãos para a preservação da natureza”, disse o secretário-interino de Meio Ambiente, Luis Claudio de Castro Sodré.

O projeto quer estimular a prática de atitudes sustentáveis por parte da população, como preservação das árvores em espaços públicos, respeito as áreas de preservação, parques e praças e também incentivar o plantio para que novas áreas verdes surjam na Capital, diminuindo a sensação térmica em pontos de ilhas de calor, criando verdadeiros corredores verdes pelo município.

A programação começa na quarta-feira (01) e se estende até sexta-feira (04), com distribuição de mudas frutíferas nos postos de vacinação da COVID-19: Sesi Papa, Centro de Eventos do Pantanal e Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT). Na sexta-feira (04) também acontece ação na Praça Alencastro e em frente ao Colégio Plural, na Avenida Helder Cândia, no Jardim Ubirajara. As entregas acontecem das 8h às 12h.

Já no sábado (05), Dia do Meio Ambiente, agentes públicos estarão na Praça 8 de Abril, das 8h às 12h, realizando a blitz ecológica, com informações sobre educação ambiental e distribuição de mudas para pedestres e motoristas.