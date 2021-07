Assistência Social promove encontros para inclusão de novos beneficiários ao Programa Criança Feliz

A Secretaria Municipal de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência vem promovendo uma série de eventos para adesão de novos beneficiários ao programa Criança Feliz, executado pela Prefeitura de Cuiabá. Por medidas de biossegurança, os encontros ocorrem online, pela plataforma Google Meet.

Foram convidadas as famílias beneficiárias do programa e possíveis novos beneficiários. Em cada atividade são divulgadas informações sobre o funcionamento do programa, os objetivos e benefícios alcançados com o acompanhamento das crianças incluídas no programa Criança feliz. Além das famílias, participam os colaboradores do Criança Feliz e equipe técnica dos Centros de Referência de Assistência Social de Cuiabá- Cras. Os encontros seguem até o dia 28 de julho.

Os encontros foram dividos em lives com duração de duas horas. No total, serão sete eventos, um para cada unidade do Centro de Referência de Assistência Social onde as ações são mantidas, nos bairros Jardim Araçá, CPA, Jardim União, Pedregal, Planalto, Pedra 90 e Nova Esperança.

“Essas rodas de conversa on line servem para levar conhecimento sobre a importância desse programa para as famílias com crianças até 06 anos. A didática utilizada está sendo de forma clara e de fácil entendimento. Além do mais, o programa Criança Feliz é referência na primeira infância, sendo reconhecida como uma das iniciativas mais inovadoras do mundo no enfrentamento aos desafios globais de educação”, explicou a coordenadora do Programa Criança Feliz, Michelle Machado.

Dessa forma, as reuniões visam explanar para o maior número de pessoas, o quão importante é a adesão e permanência das famílias para apoiar e acompanhar o desenvolvimento integral de suas crianças. “A importância do desenvolvimento infantil é primordial para o sucesso do ser humano. Sabemos que na fase da primeira infância, o contato familiar repleto de estímulos positivos e demonstrações de afeto são extremamente necessários para o desenvolvimento físico e emocional dos filhos, além de ser fundamental para a construção de suas habilidades sociais, linguagem e de sua identidade.”, disse Michelle.

“Para isso, as atividades apresentadas às famílias pela equipe visam orientar de forma prática com os estímulos necessários para o desenvolvimento da criança, sendo muito importante o maior número de famílias aderirem ao programa, tendo resultados muito significativos em crianças que são bem estimuladas, além de ser fundamental o fortalecimento de vínculo que o programa proporciona.”, acrescentou Michelle.

O evento faz parte do planejamento estratégico da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência. Agradecemos à gestão humanizada que desde 2017, através da adesão do prefeito Emanuel Pinheiro, colocou a nossa capital como referência entre os municípios participantes do Programa Criança Feliz, tendo carinhosamente a primeira-dama Márcia Pinheiro, maior incentivadora do programa em Cuiabá”, finalizou Michelle.

O último quantitativo aponta que a iniciativa do Governo Federal contempla 771 beneficiários, sendo crianças de 0 a 3 anos, 31 gestantes e 12 crianças de 0 a 6 anos beneficiárias do BPC – Benefício de Prestação Continuada.