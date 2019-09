Assistência Social realiza ação voltada para atendimento da pessoa idosa

Em comemoração ao Dia Internacional do Idoso, 01 de outubro, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (Smasdh) preparou uma vasta programação voltada para esse público com ações de saúde dentro do Projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade. Entre os dias 30 de setembro a 03 de outubro, exames preventivos da mama e do colo uterino serão oferecidos aos idosos pelos Centros de Convivência (CCI’s) do Município, Maria Ignês, Aidee Pereira, João Guerreiro e Padre Firmo.

Serão atendidos cerca de 120 idosos que foram pré-selecionados para os atendimentos. Os serviços serão em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde em dois horários, no período da manhã, às 08 horas e no período da tarde, às 13 horas. O Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) também se fará presente com uma carreta equipada para oferecer atendimento de excelência aos idosos. A ação será realizada nas unidades básicas de Saúde do bairro Pedra 90, em Cuiabá.

“A ideia de promover ações como essa vem de encontro às metas e diretrizes da gestão Emanuel Pinheiro em cada vez mais ofertar serviços que proporcionem qualidade de vida e bem estar a essas pessoas da melhor idade que tanto já contribuíram com o município. Agora chegou a vez do município devolver um pouco da retribuição realizada por eles”, disse o secretário municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano, Wilton Coelho.

A Prefeitura de Cuiabá é parceira do projeto que tem como principal idealizador o Instituto Atitude por meio do Fundo Municipal de Apoio a Política do Idoso (Fumapi) e Conselho Municipal em Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa (Comdipi).

O Projeto Qualidade de Vida na Terceira Idade que tem como objetivo criar um ambiente de socialização para os idosos onde serão ofertadas aulas de bordado, tricô, pintura em tecido, confecção de bonecas e coral.

ORIGEM

Esta data foi criada por iniciativa da ONU (Organização das Nações Unidas), em 1991, durante a aprovação da Resolução 46/91, visando tratar dos direitos dos idosos e criando espaços de debate sobre a importância de preservar o respeito e a dignidade dessas pessoas.

SERVIÇO

O Que: Ação de Saúde voltada ao Idoso

Onde: Unidade de Saúde do bairro Pedra 90

Quando: 30/09 a 03/10

Horário: 08 e 13 Horas