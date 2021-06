Assistência Social recebe 500 absorventes da campanha ‘Cuiabá Por Elas’

“Cuiabá vive uma nova era no saneamento básico. Os números contam e a comunidade comprova.” A declaração do Prefeito Emanuel Pinheiro foi feita durante a inauguração, nesta quinta-feira (17), da mais nova estação de tratamento de água do município. Com operações iniciadas em 2020, a ETA Sul distribuiu, em 16 meses, 31 bilhões de litros de água, beneficiando diretamente 155 mil pessoas, em 86 bairros.

A estação está localizada no Jardim dos Pinheiros e faz parte do Sistema Sul de Abastecimento de Água. Composto por 607 quilômetros de redes, uma unidade de captação, quatro reservatórios com capacidade de armazenar 18 milhões litros e pela ETA Sul, o sistema foi construído ao longo de 2019, sob o investimento de R$ 100 milhões.

“Graças a esta obra, vencemos o ano de 2020 garantindo abastecimento de água contínuo às famílias cuiabanas. Isso num período em que, além da pandemia, sofremos com a estiagem severa, a baixa no nível dos rios e as queimadas”, observou Pinheiro.

Quantidade e qualidade – Além de produzir o volume de água necessário ao abastecimento diário da cidade, a Águas Cuiabá, empresa da Iguá Saneamento, se dedicou a intensificar o controle de qualidade do produto. Foi instalado, na ETA Sul, um laboratório aparelhado para realizar análises físico-químicas e bacteriológicas, verificando desde as condições da água captada até a conformidade da que passou por tratamento.

“Faz parte da nossa rotina, ainda, coletar amostras da água distribuída em vários pontos da rede, percorrendo alternadamente os mais diferentes bairros atendidos pelo Sistema Sul, para garantir que a população receba um produto essencial da mais alta qualidade”, explica William Figueiredo, diretor geral da Águas Cuiabá.

O caminho da água – Durante a inauguração da obra, os profissionais responsáveis pelas operações da ETA Sul apresentaram a estrutura ao Prefeito Emanuel Pinheiro e explicaram seu funcionamento. O processo começa na unidade de captação de água bruta posicionada no Rio Cuiabá, há 1,3 Km da estação de tratamento. Ao chegar na ETA, a água do rio Cuiabá vai direto para a Calha Parshall, onde recebe a dosagem de coagulante, em seguida passa pelos floculadores, decantadores e filtros.

Ao final do processo de tratamento, recebe cloro e flúor. Por fim, ela é enviada para dois reservatórios com capacidade para 6 milhões de litros cada e, então, distribuída por meio de tubulações de grande porte (adutoras), redes de abastecimento e ramais domiciliares. “Do rio até a torneira, o caminho é longo e complexo. O abastecimento de água tratada envolve grande número de profissionais e requer aprimoramento constante de tecnologias para manter a excelência na prestação deste serviço que é, de fato, essencial”, disse Figueiredo.

A entrega oficial foi realizada nesta quinta-feira (07) e contou com a presença do vice-prefeito José Roberto Stopa, do vereador Didimo Vovô, imprensa e gestores da Águas Cuiabá, concessionária de saneamento do município.

**Com informações da assessoria Águas Cuiabá