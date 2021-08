Associação Brasileira de TI parabeniza MTI por evolução de MT no Ranking de oferta de serviços públicos digitais

A Empresa Mato-grossense de Tecnologia da Informação (MTI) foi homenageada pela Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Tecnologia da Informação e Comunicação (Abep-TIC) pela evolução do Estado no Ranking de oferta de serviços públicos digitais. No último ano, Mato Grosso foi o terceiro estado que mais avançou no ranking, subindo 12 posições e ocupando a 12ª colocação entre os governos estaduais e distrital.

A homenagem foi realizada durante o II Workshop da Abep-TIC, realizado nos últimos dias 12 e 13 de agosto em Brasília. O evento contou com a participação de representantes dos governos Federal e Estaduais para discutir os impactos da pandemia nas políticas de TI das esferas públicas e as adaptações necessárias a essa nova realidade e teve como tema principal o tema “A realidade da TI pós-pandemia”.

A Abep-TIC homenageou os líderes do Índice Abep-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital e o estados que mais evoluíram no último ano, como no caso de Mato Grosso.

A MTI é responsável pelo desenvolvimento e gerenciamento de toda parte tecnológica de Mato Grosso. Desde tecnologias envolvidas em processos e serviços governamentais até a estrutura tecnológica dos serviços.

De acordo com o diretor-presidente da MTI, Antônio Marcos de Oliveira, o reconhecimento da Abep-TIC é fruto da evolução e a maturidade digital que Mato Grosso vem alcançando nos últimos anos. “Evoluímos muito na capacidade de ofertas de serviços digitais e na visão de um governo digital voltado cada vez mais para o cidadão. O ranking é um dos norteadores para as ações desenvolvidas no âmbito da transformação digital. Graças ao trabalho desenvolvido, conseguimos superar esta meta e evoluir 12 posições. Ainda há espaço para melhorias e a nossa expectativa é evoluir ainda mais para o próximo ciclo”, concluiu.

RANKING

Maior variação nominal:

1º lugar – Amazonas, recebido por Lincon Nunes da Silva, presidente da Prodam

2º lugar – Acre, recebido pelo Secretário de Estado de Indústria e Tecnologia, Anderson de Abreu Lima

3º lugar – Mato Grosso, recebido pelo presidente do MTI, Antônio Marcos Silva de Oliveira.

Líderes do Índice ABEP-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital em 2020

1º lugar – Minas Gerais, recebido pelo presidente da Prodemge, Roberto Tosteis Reis

1º lugar – Santa Catarina, recebido Secretário de Articulação Nacional de Santa Catarina, Lucas de Souza Esmeraldino

2º lugar – Rio Grande do Sul, recebido pela Secretária Extraordinária de Relações Federais e Internacionais, Ana Amélia

3º lugar – Bahia, recebido pelo diretor de tecnologia da Prodeb, Carlos Augusto Borges Silva.

Líderes do Índice ABEP-TIC de Oferta de Serviços Públicos Digitais dos Governos Estaduais e Distrital em 2021

1º lugar – Rio Grande do Sul, recebido pelo Secretário de Planejamento, Governança e Gestão do Estado, Claudio Gastal.

2º lugar – Bahia, recebido pelo Secretário de Administração da Bahia, Edelvino Goes.

3º lugar – Paraná, recebido pelo Presidente da Celepar, Leandro Victorino de Moura.