Ataque de onças mata 172 flamingos em parque de Foz do Iguaçu

O Parque das Aves, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, foi cenário de uma tragédia para a fauna local. Um ataque de duas onças resultou na morte de 172 flamingos dentro do parque. O incidente ocorreu na madrugada de hoje (9), quando as onças do Parque Nacional do Iguaçu invadiram a área dos flamingos e as atacaram.

Nem todas as aves morreram devido ao ataque direto dos felinos, algumas morreram ao sofrer um estresse extremo diante da situação, um fenômeno chamado de miopatia de captura, como explicou o parque. Restaram apenas quatro flamingos no Parque das Aves. “Hoje é um dia muito difícil para a família Parque das Aves, em Foz do Iguaçu. É com enorme pesar que anunciamos a perda de 172 flamingos que viviam conosco. Na madrugada dessa terça-feira, 9/11, duas onças do Parque Nacional do Iguaçu, Indira e seu filhote, Aritana, que está aprendendo a caçar, adentraram o recinto dos flamingos”, disse a instituição, em nota.

O parque anunciou luto de três dias e será reaberto na próxima sexta-feira (12). “O Parque das aves reabrirá para visitação na próxima sexta-feira, dia 12/11 às 9h. Até lá, o permanecemos fechados, em luto diante da perda de quase todos os flamingos da nossa colônia”, explicou a administração do parque.

A colônia de flamingos do Parque das Aves iniciou em 1995, com a chegada de 16 aves resgatadas. Essas aves foram tratadas e eventualmente, começaram a se reproduzir. Segundo o parque, o episódio deixará uma “cicatriz que ficará para sempre” na história. No entanto, seus responsáveis pretendem recomeçar a colônia dos flamingos.