ATeG do Senar-MT deve ampliar atendimento para mais 22 municípios neste ano

Estão abertas as inscrições para os cursos no formato Educação a Distância (EaD) do SENAR-PR. As inscrições foram abertas nesta terça-feira (05) e se encerram dia 24 de janeiro. Ao todo são 32 títulos de cursos neste formato que abrangem diversas áreas do conhecimento, como gestão, inclusão digital, entre outras. Vale lembrar que todos os cursos do SENAR-PR são gratuitos.

Em 2020, quando a pandemia do novo coronavírus levou ao fechamento das turmas de cursos presenciais durante grande parte do ano, o SENAR-PR assistiu a uma intensa procura pelos seus cursos no formato EaD, levando a instituição a abrir novas turmas.

Os cursos EaD são uma oportunidade valiosa para levar conhecimento à família rural paranaense, sem a necessidade da exposição desnecessária ao risco do vírus. Este formato à distância também traz facilidades adicionais. As aulas podem ser acessadas em qualquer horário e local, necessitando apenas uma conexão com a internet. A flexibilidade proporciona uma melhor organização do aluno para que aprenda os conteúdos nos momentos mais apropriados na sua agenda.

Para conhecer mais sobre os cursos oferecidos e realizar a inscrição, acesse https://sistemafaep.org.br.

Confira a lista dos cursos oferecidos pelo SENAR-PR no formato EaD