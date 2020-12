ATeG leva produtores rurais para conhecer empresa fornecedora da alface hidropônica no Amapá

Os produtores rurais do Polo, Mini Polo e Coração, áreas agrícolas de Macapá, atendidos pelo programa de Assistência Técnica e Gerencial do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Amapá (ATeG/Senar-AP), realizaram visita técnica, no último sábado (12), a uma unidade demonstrativa localizada na Linha E, propriedade onde é cultivado a alface hidropônica, produto comercializado nos supermercados da capital.

A visita foi conduzida pelo proprietário do negócio, Carlos Luhê de Oliveira, que apresentou todas as fases do sistema de produção da hortaliça. Atualmente a empresa é uma das principais fornecedoras do legume para supermercados dentro da capital e, assim, em conjunto com outra empresa local, consegue atender a demanda semanal do produto nas prateleiras.

O coordenador regional da ATeG no Amapá, Valdinei Gomes, e o técnico de campo e servidor do Instituto de Extensão, Assistência e Desenvolvimento Rural do Amapá (Rurap), Wesley Resplande, acompanharam a visita dando orientações complementares aos produtores sobre a técnica da hidroponia, mecanismo de cultivo de plantas sem solo, onde as raízes recebem uma solução nutritiva para se desenvolver.

A visitação faz parte das etapas de capacitação profissional complementar e tecnológica, atividades previstas na metodologia da Assistência Técnica e Gerencial oferecida pelo SENAR. Deste modo, os produtores podem se aprofundar em questões sobre planejamento, orçamento e compras, além de tirar dúvidas que lhes auxiliem na melhoraria de suas produções.

Para o técnico de campo da ATeG, Wesley Resplande, a visita amplia os ensinamentos que são repassados dentro da propriedade dos produtores, de modo que podem observar casos de sucesso, o que pode estimulá-los na sua atividade. “O mais importante é que os produtores rurais tenham acesso a novas alternativas de tecnologia, que ajudarão a diminuir custos, aumentar e melhorar a produtividade das propriedades”, considerou o especialista.

O proprietário Carlos Luhê deu dicas para que os produtores consigam avançar principalmente no contato com o seu mercado consumidor. “Nós temos que saber que muita coisa que consumimos são comprados de fora, mas nós temos plenas condições de plantar aqui e beneficiar esse produto, agregando valor a ele”, enfatizou.

O coordenador da ATeG no Amapá, Valdinei Gomes, considerou a visita muito proveitosa, destacando a importância dessa experiência para os produtores rurais. “Em nome do Sistema Faeap/Senar/Sindicatos Rurais quero agradecer a receptividade do empresário. É importante sabermos que a venda dos produtos nos supermercados ajuda a manter a engrenagem funcionamento, o que garante o oferecimento ao produtor da assistência técnica e gerencial e dos cursos ministrados no Amapá”, afirmou.