ATeG Olericultura: produtor amplia capacidade produtiva e prepara aplicativo

Cumprindo agenda no Oeste da Bahia, região conhecida pela inovação tecnológica no estado, o presidente do Sistema Faeb/Senar, Humberto Miranda e sua comitiva, composta pelo vice-presidente de Desenvolvimento Agropecuário da Faeb, Rui Dias; pelo gerente de Programas e Assistência Técnica do Senar Bahia, Gabriel Menezes e pelo coordenador de Programas da entidade, Luciano Wanderley, visitaram propriedades rurais nos municípios de Barreiras, Riachão das Neves e Luis Eduardo Magalhães.

A comitiva foi recebida pela vice-presidente da Faeb, Carminha Missio; pelo presidente do Sindicato Rural de Barreiras, David Schmidt; pelo diretor Regional da Faeb, Moisés Schmidt; pelo presidente do Sindicato Rural de Luis Eduardo Magalhães, Cícero Teixeira; pelo coordenador do Sindicato Rural de Barreiras, Sunny Aaron e por produtores da região.

Entre os diversos compromissos na agenda técnica, nos dias 05 e 06/05, Miranda e sua comitiva conheceram o distrito irrigado com a produção de bananicultura, de propriedade de Moisés Schmidt, que tem uma tecnologia de ponta no controle de gestão para o aumento de produtividade; visitaram uma propriedade de leite, em Riachão das Neves, com a produção de queijo artesanal, que pertence aos produtores Neucy Vigna e Maria Luiza; a outra propriedade visitada, foi na Estância Solaris, no Distrito Irrigado Riacho Grande, também em Riachão das Neves, com a produção de cacau, local onde Moisés Schmidt é um dos sócios, junto com o produtor Antelmo Pinto; conheceram as futuras instalações da fazenda inteligente – que terá como objetivo realizar as capacitações, treinamentos e outras atividades do Agro – e que está sendo construida com recursos do Fundesis, via Associações DNR e Unifrutas, além do Sindicato Rural de Barreiras -; participaram de reuniões com produtores, nas sedes dos Sindicatos Rurais de Barreiras, Luis Eduardo Magalhães e na Acrioeste.

Eles também tiveram uma reunião com produtores do Rosário, Distrito do município de Correntina, com cotonicultores locais, para tratar de demandas específicas da cultura do algodão, entre outras ações que visam o fortalecimento do setor agropecuário na Bahia. Ainda no Rosário, foram recepcionados pela produtora Suzana Piani, em visita à Usina de Beneficiamento de Sementes do Grupo Cia Seeds, local onde funciona o controle de qualidade em sementes de soja.

A comitiva seguiu viagem até o dia 7, com reunião agendada na sede do Sindicato de Luis Eduardo Magalhães, com as presenças de produtores, instituições e empresas parceiras, Sindicatos da região, AIBA, Abapa, Fundação Bahia, Aprosoja, Aciagri, Cooperfarms, Cicredi e Agrosul. Para encerrar a agenda na região, a última ação será com a visita ao Centro de Pesquisa da Fundação Bahia e Centro de Treinamento da Abapa, no Complexo do Bahia Farm Show.

