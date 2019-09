Atenção a fios elétricos e cabos é importante para segurança e economia

A Polícia Militar reconheceu os serviços prestados e atos de coragem dos profissionais que atuam na segurança pública de Mato Grosso. Oito tipos diferentes de medalhas de reconhecimento foram entregues, durante as comemorações pelo aniversário de 184 anos da corporação, na quinta-feira (05.09).

Dentre os modelos, três foram concedidas pela primeira vez pelo o Comando Geral da PM, como a Medalha Mérito de Sangue “Tenente Neteslau Brachtel Dewulsky”, caracterizada por um colar de cor vermelho. Dos seis policiais que receberam a honraria, a sargento Alline Santana, do 25º Batalhão de Polícia Militar de Várzea Grande, era a única representante do sexo feminino na condecoração.

Em 2004, a sargento foi alvejada com três tiros, durante uma ocorrência de roubo em um posto de combustível, em Várzea Grande. A policial foi baleada na barriga, no joelho e na mão e foi salva pelo colete balístico que usava em serviço.

“É um privilégio receber essa medalha, eu relembrei tudo que passei naquele momento ruim, mas de muita superação. Nós policiais devemos sempre estar preparados. Hoje estou aqui com a minha família recebendo essa linda medalha”, afirmou Alline.

Homenageado por salvar a vida de um magistrado e de um promotor de Justiça no município de Vila Rica, o soldado Hellison da Silva Mota, de 26 anos, foi agraciado com a medalha ‘Cruz de Bravura’. Em 1º de outubro 2018, o policial estava de serviço no fórum da cidade, quando fez a intervenção no momento em que um homem disparava tiros em uma sala de audiência, evitando que as autoridades fossem atingidas.

“A minha sensação é de agradecimento por ter salvo a vida do magistrado e meu sentimento é o de dever cumprido ao receber essa medalha”, relembrou Mota.

A medalha de ‘Serviços Extraordinários’ foi entregue a dois, dos três policiais que realizaram o parto de uma mulher na Orla do Porto, em Cuiabá, durante o Carnaval. O tenente-coronel Robson Fernandes e o sargento Joadil Marcos da Silva foram agraciados com a condecoração pela ação destemida de salvar vidas. Para Joadil, a homenagem é inesquecível, assim como a ação ao ajudar uma mãe a ter o bebê.

“Um reconhecimento desse é um feito muito grande para mim e meus companheiros de farda. Agimos rápido porque o Samu ia demorar e poderia por em risco a vida tanto da mãe quanto do bebê”, contou.

Além das medalhas Mérito de Sangue, Cruz de Bravura e Serviços Extraordinários, o Comando-Geral da PM homenageou outros policiais com as condecorações ‘Feitos Heróicos’, ‘Tempo de Serviço’, ‘Mérito Ensino‘ e Ordem ‘Homens do Mato‘. As duas últimas homenagearam autoridades militares e civis por feitos memoráveis à sociedade mato-grossense.