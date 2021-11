Atendidos pelo AgroNordeste fazem seu 1º Encontro de Produtores de Pedra Azul e região

O Sistema FAEMG/SENAR/INAES, com o apoio do Sindicato Rural de Medina, Prefeitura de Pedra Azul, Prefeitura de Cachoeira do Pajeú e Sindicato dos Produtores Rurais de Pedra Azul, promoveu o I Encontro de Produtores Rurais de Pedra Azul e Região, no Parque de Exposições do município.

Com palestras educativas, o evento foi uma iniciativa dos técnicos de campo e mobilizadores para reunir produtores, atender os participantes do Programa AgroNordeste e promover intercâmbio de ideias e técnicas utilizadas nas propriedades. A programação contou com as palestras “Gestão na Pecuária Leiteira”, “Planejamento Alimentar para uma Pecuária Eficiente” e “Palma Forrageira – utilização e nutrição”.

Técnicos, supervisor, prefeito de Pedra Azul e mobilizador Itamar

“Muito gratificante ter a chance de presenciar profissionais tão bem qualificados dividindo experiências conosco para agregar mais qualidade e técnica em nossas atividades. São palestrantes que falam a nossa língua e entendem, de fato, os problemas que enfrentamos”, disse o produtor Jaino Ornelas, atendido pelo AgroNordeste.

Um dos pontos marcantes do encontro foi a mesa de café, onde os produtores de Pedra Azul, Medina e Cachoeira do Pajeú puderam expor queijos artesanais para degustação. O produtor José Valério de Souza Filho participou da iniciativa. “A gente pôde fazer uma autoanálise e aprender também com os outros colegas”.

A técnica de campo Rayanne Clemente Jorge já enxerga o retorno positivo do evento. “Após o encontro, a satisfação dos atendidos foi nítida. Ouvimos relatos importantes e também percebemos a alegria de produtores que não se conheciam, mas já trocavam ideias por WhatsApp. Eles tiveram a oportunidade de se conhecerem pessoalmente”.

O secretário de Agricultura de Pedra Azul, Thulio Santana Costa, relatou a excelente recepção e qualidade das palestras. “Foram abordados temas básicos, mas necessários para a cadeia produtiva. Com certeza, muitas propriedades serão ajustadas a partir deste momento de aprendizado”.

“Este momento é precioso e reúne produtores e produtoras que querem crescer. Com o retorno dos eventos presenciais, os nossos produtores irão se estimular e vamos difundir informação com mais facilidade”, enfatizou o gerente regional do Sistema FAEMG/SENAR/INAES em Araçuaí, Luiz Rodolfo Antunes Quaresma.

O evento contou com a colaboração das empresas Hágil, Agroceres, Prefeitura de Comercinho e Emater.

AgroNordeste

O programa é uma iniciativa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em parceria com o Sistema CNA/SENAR. Em Minas Gerais, o AgroNordeste é desenvolvido pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES em parceria com os Sindicatos Rurais.