Atendimento do call center da Sefaz-MT terá horário reduzido nesta semana

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), em parceria com o MT Mama, sediará o lançamento da campanha “Outubro Rosa” no Hospital Estadual Santa Casa. O evento ocorrerá nesta segunda-feira (30.09), às 19h30, e reunirá autoridades do Estado.

Durante o evento, o secretário da pasta, Gilberto Figueiredo, anunciará as ações do Hospital Estadual Santa Casa em conformidade com a temática. Na oportunidade, a unidade hospitalar ganhará a iluminação rosa, que perdurará durante todo o mês de conscientização – já que a cor é símbolo mundial da campanha de prevenção ao câncer de mama.

Outubro Rosa

O objetivo da campanha é sensibilizar e mobilizar as pessoas sobre o câncer de mama proporcionando, dessa forma, maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuindo para a redução da mortalidade da doença.

Serviço

O que: Lançamento da campanha “Outubro Rosa”.

Quando: Segunda-feira (30.09), às 19h30.

Local: Hospital Estadual Santa Casa, localizado na Praça do Seminário, número 141, no bairro Bandeirantes, em Cuiabá.