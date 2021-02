Atendimento do Detran-MT na Arena Pantanal será suspenso nesta quarta (10) no período vespertino

Com a proposta de levar alegria, educação e cultura para crianças estrangeiras que foram retiradas do seu ambiente de convívio natural ao migrar para o Brasil, o projeto Aculturação Musical oferece oficinas gratuitas de música a crianças haitianas com idade entre 7 e 10 anos. A ação foi contemplada no edital MT Nascentes da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) e iniciou suas atividades no último fim de semana.

As oficinas acontecem na nova sede principal do Instituto Ciranda – Música e Cidadania, que fica no bairro Areão, em Cuiabá. Durante dois meses, a garotada vai conhecer os instrumentos de orquestra, aprender a tocar a flauta doce e a realizar práticas musicalizadoras.

Como produto final, no encerramento das atividades está planejada uma mostra musical com o repertório selecionado no próprio local das aulas. Ainda será criado um catálogo contendo os registros fotográficos de cada fase do projeto, com a finalidade de ilustrar o progresso dentro do processo de ensino-aprendizagem em espaços não formais, dentre outros aspectos sociais e culturais dos membros atuantes, envolvendo todas as etapas.

As crianças poderão levar as flautas doce para seus respectivos lares, com o intuito de semear o hábito do estudo. Ao final, os instrumentos ficarão como presente aos participantes para a continuidade do aprendizado musical. Cada família também terá direito ao catálogo de registro da ação.

Antes do início das oficinas, houve reuniões com as famílias dos participantes e representantes da Associação dos Haitianos

O projeto conta ainda com a parceria da Associação de Defesa dos Haitianos Imigrantes e Migrantes em Mato Grosso e do reconhecido projeto de ensino musical, Instituto Ciranda – Música e Cidadania.

É do Instituto a equipe pedagógica e técnica das atividades, com a atuação de Murilo Alves, atual presidente e regente da Orquestra Sinfônica CirandaMundo, Jéssica Gubert, diretora de desenvolvimento constitucional, Yndira Villarroel, coordenadora pedagógica e professora de cordas e, na área de fotografia e design, Fred Gustavos.

Com aulas uma vez por semana, os grupos são reduzidos e seguem as regras sanitárias de prevenção à Covid-19, como distanciamento social, uso de máscara e álcool gel.