Atendimentos na administração municipal serão suspensos no período de carnaval; serviços essenciais funcionam normalmente

Amparado pelo Decreto Municipal nº 8.888/21, que estabelece o calendário de datas comemorativas, pontos facultativos e feriados ao município de Cuiabá, o expediente no âmbito da administração municipal será suspenso nos dias 28 (segunda-feira), no dia 1º de março (terça-feira) e no dia 2 de março (quarta-feira) até às 13h (quarta-feira), em razão do período de carnaval.

Oportuno citar que os serviços essenciais nas Policlínicas e Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e de coleta de lixo seguem funcionando normalmente nas datas citadas, sem nenhum prejuízo à população.

A Campanha “Vacina Cuiabá – Sua Vida em Primeiro lugar”, nos polos da Unic e Beira Rio, estará funcionando no sábado (26) das 8h às 16h30. Já nos dias 28, 1º de março as atividades também estarão suspensas. Os polos irão retomar o atendimento a partir das 13h do dia 2 de março (quarta-feira).