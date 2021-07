Atividades do programa Rede Cidadã serão retomadas com alunos da rede municipal

O secretário de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Silvio Fidelis, se reuniu com os coordenadores do programa Rede Cidadã, tenente coronel Franklin Epiphanio (estadual) e sargento Francelino Lara (de Várzea Grande), para tratar do retorno do programa com os alunos da rede municipal de ensino. A previsão é que o programa reinicie assim que as aulas presenciais (que será no sistema híbrido) retornarem em Várzea Grande.

O programa Rede Cidadã é uma política de segurança pública desenvolvida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp). Tem por objetivo reduzir a criminalidade e atender preventivamente crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade ou risco infracional. O Rede Cidadã é formado pelos núcleos administrativo, capacitação, comunitário, cultural, escolar, esportivo, psicossocial, pedagógico e social.

Segundo o tenente-coronel Franklin Epiphanio, a metodologia do programa é trabalhar com as crianças e os adolescentes no contraturno escolar, oferecendo atividades de caratê, taekwondo, pintura em tela, capoeira, futsal masculino e feminino e violão. Além dessas atividades, as crianças e os adolescentes são encaminhados para algum curso profissionalizante e para o primeiro emprego, por meio de empresas e instituições parceiras.

“Geralmente, essas crianças e adolescentes estão sofrendo algum tipo de violência, se envolvendo em atos infracionais e fora da escola. O programa vai melhorar o seu desempenho escolar e a convivência com outras crianças e com a família e, consequentemente, evitar a evasão escolar”, ressalta o tenente.

As crianças são encaminhadas para participar do programa pelas próprias famílias, pelo Conselho Tutelar, Ministério Público, Delegacia da Criança e do Adolescente, Poder Judiciário e pelas escolas.

Conforme explica o tenente coronel, além de Várzea Grande, o programa é desenvolvido nas cidades de Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres e Nova Olímpia, em parceria com as prefeituras. “O Estado fornece os policiais militares, estagiários, veículos e o custeio do programa e as prefeituras, em contrapartida, disponibilizam profissionais de pedagogia, assistente social e os professores das atividades que são ofertadas”, ressalta.

Segundo o secretário Silvio Fidelis, a Smecel já é parceira do programa há alguns anos e tem observado resultados positivos com os alunos da rede municipal, principalmente no que se refere à redução da evasão escolar. “Estamos renovando a parceria porque acreditamos no programa, que tem sido um sucesso na nossa rede e, assim que as aulas presenciais retornarem, voltaremos a ofertar as atividades aos nossos alunos”, destacou.

As aulas presenciais, no sistema híbrido, estão previstas para retornarem no dia 02 de agosto com a aula inaugural para os profissionais da educação das redes públicas estadual e municipal de Várzea Grande.