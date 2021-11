Atividades econômicas poderão funcionar no próximo dia 20

A Prefeitura de Várzea Grande, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, aderiu à campanha Natal Solidário, com intuito de arrecadar alimentos para contemplar famílias de baixa renda no período de fim de ano. Para incrementar a doação e motivar mais adesões, a Secretaria de Assistência Social se reuniu com clubes de serviços da cidade e nasceu a ideia do Pedal Solidário. O passeio ciclístico, idealizado pelo Rotary, acontece no dia 04 de dezembro, com saída da Avenida 31 de Março e vai contar com apoio das Comitivas Cowboys Fora da Lei, Os Tropeiros, Maçonaria e Lions, além do reforço da Guarda Municipal.

Os interessados em participar terão de ofertar 5kg de alimentos não perecíveis que serão doados a famílias em estado de vulnerabilidade social. A cada 5 quilos de alimentos doados, a pessoa receberá 1 cupom com numeração específica para concorrer a 01 Carro HB20 Hyundai, 01 Motocicleta Honda CG 160, 01 Geladeira de duplex, 01 Fogão 5 bocas e 01 TV Smart de 50 polegadas. As inscrições estão abertas na sede da secretaria e nas unidades dos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS da cidade.

A campanha Natal Solidário é promovida pelo Instituto Cometa de Cáceres, em parceria com a Associação Mato-grossense dos Municípios-AMM, Colegiado Estadual de Gestores Municipais da Assistência Social -Coegemas e a Associação para o Desenvolvimento Social dos Municípios de Mato Grosso – APDM.

“Nós aderimos a Campanha Natal Solidário e teremos o Pedal Solidário no município, uma ação que tem por objetivo arrecadar alimentos para reforçar a alimentação neste fim de ano. A pandemia impactou a vida de muitas pessoas que perderam seus empregos e que passaram a contar com o auxílio do poder público para se manter, por isso vamos realizar essa mobilização para ajudar essas pessoas e, desta forma, contribuir para que essas famílias tenham um fim de ano um pouco mais acolhedor e com comida na mesa”, informou a secretária de Assistência Social, Ana Cristina Vieira.

Ela explica que a Administração Municipal, com apoio do Governo do Estado e empresas parceiras, desde o ano passado aumentou a distribuição de cestas básicas e produtos de higiene para os munícipes afetados pela pandemia, o que tornou a ação ainda mais desafiadora. “Temos muitas famílias em estado de vulnerabilidade social e precisamos atender a todos, mas o poder público precisa também de apoio da população e parceiros para fortalecer essa distribuição e fazer com que ela chegue e em tempo para quem mais precisa”, destacou.

Ana Cristina lembrou ainda que a campanha Natal Solidário já está em vigor e todos podem participar doando itens alimentícios. “Pedimos para a população para que abrace também essa ação, que é mais uma dentre várias que compõem a rede de solidariedade da nossa cidade”.