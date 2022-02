Atletas do Jiu-Jitsu Rotam conquistam 15 medalhas em duas competições internacionais

Os atletas do projeto social ‘Jiu-Jitsu Rotam’, do Batalhão de Rondas Ostensivas Tático Metropolitanas (Rotam), conquistaram 15 medalhas em duas competições internacionais, realizadas em São Paulo (SP). Estas foram as primeiras competições do grupo e abriram o calendário de disputas do ano de 2022.

Ao todo, foram conquistadas cinco medalhas de ouro, seis de prata e quatro de bronze. No sábado (29.01), os alunos participaram do Torneio Internacional Taça São Paulo, enquanto no domingo (30.01), foi disputado o Mundial Nogi, categoria onde os atletas lutam sem kimono.

No Torneio Internacional, os alunos Felipe Leonardo, de 18 anos; Liandra Cristina, de 16 anos; e Lucas Santana, de 17 anos, conquistaram as medalhas de ouro para o time, em suas respectivas categorias. Lucas Santana ainda foi medalha de bronze, na modalidade Absoluto, que reúne atletas de todas as categorias.

Já nas disputas de domingo, Felipe Leonardo conquistou mais uma medalha de ouro, além de ser bronze pela modalidade Absoluto. Liandra Cristina também levou mais medalhas para casa, ela conquistou uma medalha de ouro e uma de prata, disputando entre todas as categorias.

Após o retorno para Mato Grosso, os atletas se preparam para as disputas do Campeonato Brasileiro, que será disputado no mês de maio, em São Paulo (SP), e no Mundial de Jiu-Jitsu, que acontece na Califórnia, nos Estados Unidos.

Jiu-Jitsu Rotam

O projeto social Jiu-Jitsu Rotam é coordenado por policiais militares voluntários, que atuam no policiamento ostensivo nas ruas e nos períodos livres, incentivam cerca de 180 crianças e adolescentes, de seis a 17 anos, a praticarem a modalidade esportiva. O objetivo da ação é atender famílias carentes, oferecer às crianças e jovens opções de lazer por meio do esporte para evitar a ociosidade, incentivando a importância de seguir os princípios de cidadania.