Atletas participam de treino e testam resistência para a 21ª Corrida Homens do Mato

Policiais militares de Araputanga (a 345 km de Cuiabá) prenderam nesta sexta-feira (08.11) um homem, com iniciais W.A.S.O. (27 anos), por crime ambiental, no bairro São Sebastião.

De acordo com o boletim de ocorrência, servidores da prefeitura procuraram os militares relatando um possível crime ambiental, no córrego Bacuri. O leito do córrego estava com água vermelha semelhante à tinta. A denúncia descrevia ainda que o resíduo teria sido jogado na rede de captação pluvial e percorrido toda a extensão do córrego.

Os policiais saíram em busca do suspeito pelo crime e foram informados de que a origem do descarte seria um lava-jato. No local, os agentes encontraram o suspeito, que confessou ter lavado um contêiner sujo de tinta vermelha. Ainda segundo ele, quando percebeu que era muito produto, encerrou o serviço.

Foram apreendidos cinco contêineres com restos do mesmo produto que poluiu o córrego. O homem foi encaminhado à delegacia para as devidas providências