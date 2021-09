Audiência debate cuidados e prevenção às drogas em Mato Grosso

Nesta quinta-feira (23), aconteceu o ‘1º Encontro Regional com Líderes Comunitários’ em Rondonópolis que contou com a presença do governador de Mato Grosso, Mauro Mendes e da primeira-dama do Estado, Virginia Mendes.

O evento faz parte do programa SER Família Comunitário, organizado pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (Setasc), através da Secretaria Adjunta de Assuntos Comunitários representada pelo Secretário adjunto, Edio Martins. A organização também contou com o apoio da equipe da União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (URAMB), representada pela presidente Nilza Siqueira. O objetivo da ação é aproximar Governo do Estado e líderes, como presidentes de bairros, associações e clubes de mães, para ter conhecimento das principais demandas da sociedade.

Durante as falas no evento, autoridades ressaltaram a importância das ações realizadas pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes. O ex-governador e agora deputado federal, Carlos Bezerra se pronunciou dizendo que os trabalhos da primeira-dama do Estado estão tendo muito destaques no âmbito social. “Virginia nunca perdeu a sua humildade e está realizando um grande trabalho com destaque na área social, e esse é o verdadeiro trabalho de uma primeira-dama! Parabéns, Virginia Mendes pelas suas ações em nosso Estado”, disse o deputado federal.

O secretário adjunto de Assuntos Comunitários da Setasc, Edio Martins também aproveitou o momento da sua fala para agradecer Virginia Mendes. “A nossa primeira-dama é muito próxima aos líderes comunitários, às ONGs e ao terceiro setor, porque ela tem um trabalho bonito e grande! Ela também tem um olhar de carinho e de mãe com as igrejas católicas, evangélicas e outras. E quando a gente tem um primeira-dama voltada para o social, preocupada com os menos favorecidos quem ganha somos todos nós. Dona Virginia não tem medo de gente, ela gosta de ouvir a todos, gosta de abraçar as pessoas e com um abraço muito verdadeiro. Muito obrigado, primeira-dama em nome de todos os líderes comunitários de Rondonópolis e de Mato Grosso”, declarou Edio.

Para a presidente da União Rondonopolitana de Associação de Moradores de Bairros (URAMB), Nilza Siqueira o Estado nunca teve o olhar de uma primeira-dama tão voltado para o social. “É sempre uma honra e uma alegria receber a nossa primeira-dama Virginia! Graças a essa parceria que temos com o Governo do Estado estamos conseguindo atender 2.500 famílias mensalmente. A dona Virginia Mendes está fazendo a diferença no Estado de Mato Grosso, nós nunca tivemos uma primeira-dama com um olhar tão solidário e tão carinhoso voltado aos menos favorecidos!”, finalizou a presidente da URAMB.

Após o evento o governador Mauro Mendes se reuniu com o prefeito José Carlos do Pátio e anunciou que irá destinar R$ 40 milhões para que a Prefeitura de Rondonópolis dê continuidade aos trabalhos de recuperação e asfaltamento dos distritos industriais.

Também estiveram presentes o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, a secretária de Estado de Comunicação, Laice Souza, os deputados estaduais Nininho, Thiago Silva e Sebastião Rezende.