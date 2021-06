Audiência debate importância de políticas públicas para pessoas com autismo em Cuiabá

Carol Siqueira/Secom Câmara

A vereadora Maysa Leão (Cidadania) vai realizar uma audiência pública nesta segunda-feira (07.06) para tratar da importância do diagnóstico precoce e terapias contínuas para pessoas com autismo no município de Cuiabá. A vereadora que esteve presente na inauguração da 1ª sala Ser Inclusivo Sensorial, um espaço estruturado para atendimento e cuidado exclusivo de crianças diagnosticadas com o Transtorno do Espectro de Autista (TEA) nesta quinta-feira (03), lembrou da importância de discutir o tema com a população.

A audiência, que vai ser realizada de forma virtual às 14h pelos canais da Câmara Municipal, vai contar com a participação do primeiro médico autista de Mato Grosso, Drº. Enã Rezende e a mãe dele, Érica Rezende, neuropsicóloga e criadora do projeto autismo na escola.





Também vão estar presentes pais, psicólogos, pediatras e neuropediatras que defendem a importância das terapias e informação para a sociedade que ainda sabe pouco sobre o autismo. "Eu como vereadora e mãe de autista vejo a necessidade de discutir esse assunto. O estado de Mato Grosso, através da primeira-dama Virgínia Mendes tem buscado melhorias, buscado essa inclusão que está no papel, mas que pouco é colocado em prática. E tudo que o autista precisa é oportunidade. A 1ª sala Ser Inclusivo Sensorial é oportunidade e vamos discutir mais oportunidades como essa", disse a vereadora. O espaço é o primeiro específico na rede de saúde do Estado para atendimento dos autistas e foi estruturado com recursos do Bazar Vem Ser Mais Solidário, realizado por Virgínia no ano passado. "Os detalhes foram pensados do piso ao teto, pela primeira-dama Virgínia Mendes, madrinha da causa autista no Estado. O local possui iluminação especial, paredes com cores claras, equipada com brinquedos lúdicos, escada com escorregador, piscina de bolinhas, iluminação especial, área de escalada e pufes, entre outros equipamentos para garantir o tratamento das crianças", disse a vereadora. "Por amor a minha cidade natal, fizemos a primeira sala ser inclusivo sensorial do estado de Mato Grosso. Tudo foi pensado e feito com muito carinho e atenção para atender esse público tão especial. Sempre reforço que a inclusão é uma das minhas prioridades e nesse caso, tudo foi muito especial: a escolha das cores, dos objetos, iluminação, entre outros detalhes, pois o autista precisa desse olhar de mais cuidado, para que ele possa ter uma adaptação mais tranquila", destacou Virgínia Mendes.

