Audiência pública debará incentivos à agricultura familiar em Cuiabá

A secretaria Municipal de Saúde de Várzea Grande promove durante o dia de hoje (18), ações preventivas de combate a sífilis com a realização de exames além de vacinação contra o sarampo, no Terminal André Maggi. O objetivo é chamar a atenção da população para o enfrentamento da doença uma vez que a Vigilância em Saúde registrou aumento de incidência da doença, que vem ocorrendo também em todo o país.As ações serão estendidas amanhã(19), no Várzea Grabde Shopping, incluindo ações em parceria com a Vigilância em Saúde a Atenção Básica, na aferição de pressão, testes de glicemia e ações orientativas, além da vacinação contra o sarampo.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Relva Cristina Silva Moura, lembra que a ação faz parte do Plano de Enfrentamento da Sífilis Adquirida, desenvolvida pela secretaria de Saúde do município, cujo projeto encontra-se na etapa de monitoramento das atividades desenvolvidas pela Rede de Atenção Básica à Saúde.

“Em 2018, foram notificados em Várzea Grande 119 casos de sífilis, sendo 49 do tipo adquirido, 58 casos registrados em gestantes e 12 de sífilis congênita. A nossa intenção é conscientizar um maior número de pessoas para que possam estar atentas ao mal que essa doença causa a saúde, por isso estamos intensificando as ações de mobilização que visa à prevenção, diagnóstico precoce, tratamento oportuno e acompanhamento dos casos e cura. O uso da camisinha continua sendo a melhor forma de prevenção”, alertou a superintendente.

Relva Cristina disse ainda que as ações no Terminal André Maggi seguem até às 17h, e que todos que quiserem ou puderem fazer os teste serão atendidos. “Além dos testes rápidos para detecção de anticorpos de sífilis estamos realizando também os testes de Anti-HIV, hepatite B e C. Uma equipe está atuando na atualização da vacina, principalmente de sarampo e gripe”.

A professora Solange Costa enquanto aguardava o transporte coletivo, recebeu informativo e disse que iria ler durante o seu trajeto. “Essa ação é boa porque a gente fica sabendo sobre a saúde, e as doenças que estão tendo índices crescentes. É importante que ações sejam desenvolvidas, não somente nas unidades de saúde, mas também em locais de grande circulação de pessoas, como é o terminal”.

Grávida de seis meses, a dona de casa Maria Lúcia Vieira Silva também disse que iria ler com atenção o informativo da secretaria de Saúde no combate e prevenção da sífilis. “Estou fazendo o pré-natal, mas é sempre bom ter conhecimento de doenças que podem ser adquiridas neste período, por isso é essencial que tenhamos todos os cuidados necessários para que o bebê venha ao mundo com muita saúde”, completou.

O senhor Anastácio Jorge da Silva, 81 anos, morador do Parque Sabiá, não frequenta diariamente o Terminal André Maggi, mas hoje excepcionalmente teve que vir para a região central. “Aproveitei a ação para fazer os testes, que são caros na rede particular e que hoje estão acessíveis aqui no terminal pela rede pública, sem que haja marcação. O mais importante é que o resultado sai na hora”, comemorou.

Já a dona de casa, Jussara Riolo da Costa, moradora do Residencial Solares, parabenizou o município pela ação no terminal. “Muitas pessoas não tem acesso a informações, principalmente de doenças infecciosas. Esta iniciativa é muito importante para que a população possa saber da incidência de doenças e de sua prevenção”, completou.

Neste sábado (19) equipes de Vigilância em Saúde estarão realizando ações de prevenção de doenças infecciosas no térreo do Várzea Grande Shopping. As atividades terão início a partir das 10h e segue até às 17h. Além de testes rápidos haverá também a atualização da carteira vacinal e aplicação da vacina contra o Sarampo para crianças com idade entre 06 meses e menores de 05 anos e adultos jovens com idade entre 20 e 29 anos.

Por: Kátia Passos – Secom/VG