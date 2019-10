Audiência pública debaterá incentivos à agricultura familiar em Cuiabá

Alunos do projeto Bom de Bola, Bom de Escola, da Prefeitura de Cuiabá, tiveram um encontro diferente neste sábado (19). Acompanhados pela primeira-dama da Capital, Márcia Pinheiro, a maioria deles realizou o seu primeiro voo de avião, no hangar da empresa Abelha Táxi Aéreo. A proposta faz alusão ao Dia das Crianças, celebrado em 12 de outubro, e do Aviador, lembrado em 23 de outubro.

Depois de sobrevoar a cidade, a aluna Adriana Rodrigues fala, ainda empolgada, sobre a experiência. Ela participa do programa desde o início deste ano, e tem mantido as notas altas para garantir a presença em eventos como este. “Nunca tive experiência de voar e ver as nuvens assim, a cidade de cima. Eu gostei demais dessa oportunidade que nos deram, tudo parecia uma maquete lá de dentro”, conta.

Seu colega, Carlos Henrique Silva Santos, que frequenta os treinos de futebol na unidade do projeto do bairro Pedra 90, compartilha da mesma opinião. “Foi top demais, sem palavras. É uma sensação muito boa quando o avião está subindo e é engraçado ver os prédios e os rios do alto. Eu não sabia que era assim.”

De acordo com a primeira-dama, esta é uma das mais de 50 ações que a gestão vem realizando em prol das crianças e jovens ao longo do Mês das Crianças. “Ficamos muito felizes com o convite e agradecemos a generosidade e solidariedade do Hélio Vicente, que nos proporcionou esta tarde. Eu tenho certeza que este momento tão especial ficará marcado na vida de todos que passaram por aqui.”

O Bom de Bola, Bom de Escolha atende mais de 800 crianças, e foi ampliado este ano, estendendo-se a quatro polos: CPA, Pedra 90, Coophamil e Dom Aquino. Considerado um dos projetos sociais mais importantes do Município, incentiva não apenas a iniciação esportiva, mas também o bom desempenho escolar. O embaixador da causa é o ex-jogador da Seleção Brasileira, Júlio César da Silva, que esteve ontem no hangar.

O Programa atende alunos matriculados nas unidades educacionais da rede municipal de Cuiabá, e foi criado há quase 20 anos, como uma ferramenta de cidadania, inclusão social e de formação por meio do esporte. Para isso os jovens recebem uniforme, merenda e acompanhamento profissional nas áreas de psicologia, nutrição, educação e esporte. O projeto foi retomado em 2017 pelo prefeito Emanuel Pinheiro.

O presidente do Instituto Ideais, Mário Pécora, responsável pela execução do projeto, explica que a atividade é importante por tirar os jovens de suas rotinas, ampliando seus horizontes. “Isso é maravilhoso, porque a maioria deles não teria a oportunidade de sobrevoar a cidade então para nós resta agradecer a oportunidade dada a estas crianças que temos como nossas e que tratamos com todo carinho e respeito.”