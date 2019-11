Audiência pública debaterá vocação da agricultura familiar na região oeste

O reflexo da estagnação econômica é que sete, dos 22 municípios da região oeste, enfrentam risco de serem extintos pelo governo federal

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT Após o término da Audiência Pública, será realizado o 1° Fórum da Agricultura Familiar da Região Oeste reunindo as comunidade rurais

Foto: ROSE DOMINGUES

Com o intuito de debater a vocação produtiva na agricultura familiar da região Oeste, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso promoverá uma Audiência Pública com este tema no dia 22 de novembro, a partir das 8 horas, no município de São José dos Quatro Marcos (a 310 km da capital).

O deputado estadual Dr. Gimenez (PV), autor da proposta, explica que o evento reunirá os produtores rurais para definir estratégias de desenvolvimento regional, tendo em vista que a agricultura familiar possui significativa importância na produção de alimentos e na geração de emprego e renda.

“Desta forma, vamos contribuir significativamente para a garantia da segurança alimentar e o desenvolvimento rural do estado. Precisamos oferecer aos produtores condições para continuar em suas propriedades, principalmente os mais jovens, o que envolve estrutura, informação técnica e investimentos”, pontua o parlamentar.

Números do extinto Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), atual Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, apontam que a agricultura familiar responde por cerca de 70% dos alimentos consumidos no Brasil. Em Mato Grosso, mais de 104 mil famílias são responsáveis pela produção de alimentos para consumo dos moradores locais.

Os produtos mais consumidos são leite, peixe, mandioca, frutas, verduras e legumes. Como é uma das regiões mais antigas do estado, haja vista a primeira capital, Vila Bela da Santíssima Trindade, ter sido fundada no século 18, a região oeste passou por vários ciclos de desenvolvimento econômico, como produção de café, banana, leite, pecuária, garimpo, mais recentemente, madeira teca e soja.

“Infelizmente, o que temos visto sucessivamente, nos últimos dez anos, é a migração das populações da nossa região para outros locais do estado ou do país, em busca de melhores condições de estudo e trabalho. O reflexo é que hoje, sete dos 22 municípios da região oeste enfrentam risco de serem extintos pelo governo federal”, avalia Dr. Gimenez.

Segundo o deputado, entre os municípios com menos de 5 mil habitantes que podem ser afetados pelo novo pacto federativo proposto pelo governo federal estão: Figueirópolis D’Oeste, Glória D’Oeste, Indiavaí, Reserva do Cabaçal, Salto do Céu, Vale do São Domingos e Conquista D’Oeste.

O evento contará com a participação de várias autoridades, entre elas, já confirmaram presença o deputado estadual Valdir Barranco, representantes da Empaer, da Secretaria de Estado Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf), Sindicatos Rurais, Universidade Estadual de Mato Grosso (Unemat), além de outras instituições parceiras da agricultura familiar.

Fórum da Agricultura

Após o término da Audiência Pública, será realizado o 1° Fórum da Agricultura Familiar da Região Oeste, que reunirá a população das comunidades rurais para traçar metas para 2020. O objetivo é levar ao governo do estado um plano contendo essas informações coletadas e buscar apoio na implantação de políticas públicas.

Para participar, o produtor rural ou técnico da área pode acessar o link: https://forms.gle/dNDwbXZpbY4beXYx6. Outras informações no gabinete do Dr. Gimenez: (65) 3313-6795 (Cuiabá) e 98476-5701/3251-2010 (Quatro Marcos).

Programação

8h – Credenciamento

8h20 – Início da Audiência Pública

10h – Abertura do Fórum

12h – Intervalo para almoço

14h– Palestras e exposições

17h – Encerramento do Evento

Serviço

Evento: Audiência Pública e 1º Fórum da Agricultura na Região Oeste

Data: 22/11 (sexta-feira)

Horário: a partir das 8h

Local: Parque de Exposições Manoel Paulino, Av. Mato Grosso, nº 175, em São José dos Quatro Marcos.