Audiência pública discute Cuidadores de Alunos com Deficiência nas escolas

De acordo com as estimativas da equipe de brigadistas responsável pela segurança da Arena Encantada, aproximadamente 35 mil pessoas já visitaram o parque natalino desde sua inauguração, na sexta-feira (06.12).

“E se não fosse a chuva forte do fim de semana, os números seriam ainda mais expressivos. Está sendo um sucesso ainda maior do que esperávamos. O público está muito curioso para visitar não só o parque natalino, mas para conhecer a Arena Pantanal por dentro. Muitas famílias nunca tinham entrado num estádio de futebol antes”, relata Allan Kardec, secretário de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Com instalações interativas que celebram o Natal, o circuito de atrações da Arena Encantada possui mais de 4 mil m² de estrutura montada no entorno do campo da Arena Pantanal, no piso sintético das laterais, atrás das traves e nos túneis de acesso aos vestiários, de maneira a preservar o gramado, que estará inacessível.

“Esta é uma das poucas opções de lazer e entretenimento com entrada solidária que muitos mato-grossenses terão, neste Natal. É muito importante ressaltar a ocupação inteligente deste [Arena Pantanal] que é um importante patrimônio do nosso povo. A Arena Pantanal só faz sentido se servir como um colossal aparelho de cidadania, com função multiuso. Estamos no caminho certo”, diz Kardec.

Natal Solidário

Uma das atrações mais esperada é a chegada do Papai Noel. O bom velhinho chegará à Arena Encantada para entregar brinquedos à milhares de crianças carentes, selecionadas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e pela Secretaria de Assistência Social e Cidadania (Setasc). A ação é toda coordenada pela primeira-dama Virginia Mendes, que fez questão de escolher pessoalmente os brinquedos que serão entregues.

Além das atrações natalinas, a Arena Encantada está arrecadando alimentos, que serão entregues à instituições filantrópicas, clubes de serviços como Lions e Rotary, Maçonaria e igrejas, dedicados a atender famílias em situação de vulnerabilidade social.

A propósito, a entrada para percorrer o circuito mágico da Arena Encantada é um quilo de alimento não perecível por família. Os alimentos sugeridos são arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo, leite longa vida e panetone.

“Em três dias já conseguimos arrecadar algumas toneladas de alimentos. Isso é o que importa! O Natal é tempo de valorizar a vida, a família e a amizade. É um momento de reflexão, de cuidado e amor ao próximo. São esses valores que precisam ser incentivados sempre”, deseja a primeira-dama Virginia Mendes.

Até janeiro

Aberta à visitação de domingo a domingo, sempre das 18h às 23h, até 5 de janeiro, a Arena Encantada é uma iniciativa do Governo de Mato Grosso, em parceria com a iniciativa privada e a Assembleia Legislativa de Mato Grosso.

“Cem por cento da Arena Encantada foi criada com investimentos dos apoiadores. O Governo não desembolsou recursos da fonte 100. Estamos chegando ao final deste ano com muitos desafios vencidos, mas com muitos desafios pela frente ainda. Tenho a certeza de que 2019 foi um ano muito bom para Mato Grosso”, destacou o governador Mauro Mendes no lançamento do parque natalino.

Serviço

Assunto: Natal na Arena Encantada

Onde: Arena Pantanal

Quando: De 06 de dezembro a 05 de janeiro, sempre das 18h às 23h

Entrada: Um quilo de alimento não perecível por família (arroz, feijão, açúcar, café, macarrão, óleo, leite longa vida e panetone).

A Arena Pantanal é uma arena multiuso localizada na Av. Agrícola Paes de Barros, s/n – Verdão, em Cuiabá.