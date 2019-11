Audiência pública em Pontes e Lacerda debate serviço prestados pela Energisa

Foto: ELIEL TENORIO PEREIRA

O deputado estadual e presidente da CPI da Energisa na Assembleia Legislativa de Mato Grosso, Elizeu Nascimento (DC), participou nesta segunda-feira (25), de uma audiência pública na Câmara Municipal de Pontes e Lacerda. O debate foi posposto pelo vereador Juninho (PRB), com objetivo de discutir o fornecimento e manutenção que a Energisa tem prestado ao município.

Foram expostas questões relativas aos constantes problemas que a Energisa apresenta, como exemplo o fornecimento de energia elétrica e os constantes aumentos no valor da tarifa.

“É de responsabilidade jurídica contratual da concessionária a prestação regular e eficiente do serviço, garantindo qualidade no fornecimento de energia elétrica aos seus clientes, por esse motivo instauramos a CPI, os consumidores têm feito muitas denúncias mostrando os descasos com que a empresa tem tratado os consumidores, é preciso investigar tantas reclamações. A população pode ficar confiante que a CPI irá fazer um trabalho sério”, enfatizou deputado Elizeu Nascimento.

O vereador Juninho destacou a redução de colaboradores que a empresa teve. “A população foi atingida com a redução de colaboradores, isso levou a precarização do atendimento ao consumidor, a Energisa extinguiu o call centre em Cuiabá para outro Estado, hoje a Energisa é a campeã em reclamações, o nosso município cobra uma resposta da empresa, destacou o vereador.

O deputado Elizeu foi uma grata surpresa para essa problemática da Energisa, eu tenho plena confiança na pessoa do deputado. Eu sei o quanto essa casa mobilizou para que houvesse a participação da sociedade. Essa é uma luta de gigantes, tenho a consciência de que não vai ser fácil, mas eu confio no deputado expressou o presidente da União das Câmaras Municipais de MT (UCMMAT), Edclay Lopes.