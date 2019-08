Auditores aprimoram técnicas de elaboração de relatórios

Tão importante como a execução de uma auditoria é a comunicação dos achados e das conclusões do trabalho aos órgãos auditados. Por isso, auditores da Controladoria Geral do Estado (CGE-MT) participaram neste mês de curso sobre técnicas de elaboração de relatórios. A qualificação foi conduzida pelo Instituto dos Auditores Internos do Brasil (IIA Brasil), em parceria com a Associação dos Auditores da CGE-MT (Assae).

Um dos módulos do curso foi sobre técnicas de redação, com foco na objetividade e clareza dos textos. Mas, para tornar os relatórios compreensíveis ao leitor, é preciso pensar também na estrutura dos produtos e não somente na redação em si. Por isso, na capacitação, foram abordados também tópicos como construção e importância das várias seções em um relatório de auditoria.

O curso atendeu às expectativas dos participantes, a exemplo do auditor Fabiano Ferreira Leite, atualmente lotado na Superintendência de Controle das Atividades Finalísticas da CGE-MT. “O professor Antônio, como é um auditor experiente, transmitiu seus conhecimentos de uma forma bem didática e clara, compartilhando diversos cases”, destacou.

O presidente da Assae, André Luiz Costa Ferreira, salientou que a educação continuada faz parte do perfil do auditor. “O auditor precisa estar em nível conhecimento igual ou superior ao dos jurisdicionados. Para isso, precisa sempre se aperfeiçoar, até porque os conceitos e técnicas de auditoria estão sempre evoluindo”, disse.

Com base nos conceitos e formatos de relatórios recomendados pelo IIA Internacional, o curso foi conduzido pelo instrutor do IIA-Brasil, Antônio Martiningo Filho, nos moldes do treinamento aplicado aos auditores dos Estados Unidos e da Inglaterra, por exemplo.

“A demanda dos órgãos públicos tem aumentado muito, o que demonstra a relevância que estão dando para as áreas de controle, riscos e auditoria”, comentou o instrutor, que atualmente integra o Comitê de Riscos do Banco do Nordeste e coordena o Comitê de Auditoria da Fundação Petrobras de Seguridade Social (Petros). Antônio Martiningo Filho também atuou por mais de 20 anos na auditoria interna do Banco do Brasil.

Adesão

O curso sobre técnicas de elaboração de relatório foi realizado como desdobramento da associação de 69 auditores da CGE-MT ao IIA Brasil no primeiro semestre de 2019. O IIA Brasil é a mais importante entidade da profissão no País e está entre os cinco maiores institutos de auditoria interna em atuação no mundo dentre os afiliados ao The IIA (The Institute of Internal Auditors).

A associação ao IIA Brasil possibilitará aos 69 auditores, o equivalente a 80% do total de profissionais da carreira, ter acesso a conteúdos, cursos e seminários técnicos exclusivos, de alto padrão nacional e internacional para melhor gerenciamento de riscos, apoio ao combate à corrupção e aprimoramento dos controles internos no âmbito do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso.

Por meio de parceria com a Assae, já está programada a realização de outros cursos nos próximos meses, como o de fundamentos de auditoria no setor público, a fim de aprimorar as competências de governança, gestão de riscos, planejamento e controle.

Além disso, a associação ao IIA deixará os auditores mais “próximos” do Certificado Internacional de Auditor – CIA (Certified Internal Auditor), a única designação aceita globalmente. Para obter a certificação, o profissional é submetido a três etapas de exames para atestar os níveis de proficiência e conhecimento do candidato. Mesmo após a certificação, o auditor deverá integrar um programa de educação continuada para manutenção do título.

