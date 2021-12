Aumenta procura por unidades básicas de saúde e busca nas UPAs e Policlínicas apresenta redução

Desde o último domingo (26), véspera do início da execução do Plano Municipal de Enfrentamento à Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave, determinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro na noite de Natal, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) vem monitorando o comportamento da população diante do fluxo emergencial e temporário das unidades básicas de saúde (UBS), que desde segunda-feira (27) passaram a atender em livre demanda para dar resposta ao grande número de pessoas com sintomas gripais, a grande maioria casos leves. O objetivo é desafogar as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Policlínicas, que priorizam casos de urgência e emergência.

No domingo (26), as unidades de atenção secundária da Capital – UPAs do Verdão, Morada do Ouro, Pascoal Ramos e Policlínicas do Planalto, Coxipó e Pedra 90 –, juntas, realizaram 2.040 atendimentos. Na segunda-feira (27), foram 2.677 consultas médicas. Na terça-feira (28), segundo dia de execução do Plano de Enfrentamento, houve uma leve queda, com 2.386 acolhimentos. A quantidade caiu ainda mais na quarta-feira (29), com 1.954. Já nesta quinta-feira (30), até às 14h, foram realizados 759 atendimentos nos seis estabelecimentos da rede municipal.

Já na Atenção Primária, o que se percebe é o contrário. Entre os dias 20 a 23 de dezembro, ou seja, na semana anterior ao início do Plano de Enfrentamento à Síndrome Gripal e Síndrome Respiratória Aguda Grave, todas as 64 unidades básicas de saúde realizaram, no total, 10.522 atendimentos, o que dá uma média de 2.630 atendimentos por dia. Já na segunda-feira (27), isso aumentou para 2.973 consultas. Na terça-feira (28), cresceu para 4.085 acolhimentos e na quarta-feira (29), esse número ficou em 3.900.

“Se comparar a semana anterior ao Natal com esta, em que estamos com a ação do Plano de Enfrentamento, percebemos que ele está funcionando porque em três dias já superamos o número de atendimentos da semana passada. De segunda a quarta desta semana fizemos 10.958 consultas em livre demanda, enquanto na anterior foram 10.522. A população tem procurado as UBS para procurar atendimentos em geral, a grande maioria em relação à Influenza, e temos conseguido dar a assistência necessária, como foi determinado pelo prefeito Emanuel Pinheiro”, afirma Marcel Lemos, coordenador técnico de Ações Básicas da SMS.

Atendimento durante o feriadão

Como nesta sexta-feira (31) será ponto facultativo e sábado e domingo as UBSs não abrem, a população que necessitar de atendimento terá como opções apenas as UPAs e Policlínicas. O coordenador de Atenção Secundária da SMS, Wille Márcio Calazans, acredita que, como os atendimentos começaram a apresentar queda em toda a rede municipal de saúde, será possível atender a toda a demanda que vier a surgir de forma organizada. “A população tem o direito de buscar o atendimento na atenção secundária. E nós vamos continuar de portas abertas para quem chegar. Vamos ter a escala a completas dos médicos, enfermeiros e atendentes nas nossas unidades. Temos expectativa de que a procura vai cair nesta sexta e sábado, mas há uma expectativa maior de aumento após as festas de réveillon porque muitas pessoas participarão de festas e aglomerações e isso favorece a proliferação do vírus”, explica.

Prevenir é o melhor remédio

Diante desse risco iminente, a orientação dos profissionais da saúde é para que as pessoas evitem situações que possam gerar um contágio, seja pelo vírus causador da Influenza ou da Covid-19. “As orientações que nós passamos nesse período de festas de final de ano são as mesmas que passamos habitualmente: evitar aglomeração; sempre utilizar a máscara; ao sentir sintomas gripais, procurar uma UBS ou tomar uma medicação leve e reforçar a hidratação, que é muito importante”, elenca o diretor clínico da UPA Morada do Ouro, Renan Mâncio.