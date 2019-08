Autor de furto se passa por vítima e é preso junto a receptadores em Alto Boa Vista

Assessoria | PJC-MT

Um furto ocorrido em Alto Boa Vista (1059 km a Nordeste) foi esclarecido pela Polícia Civil, no sábado (24.08), com a identificação e detenção de três envolvidos, entre eles o autor do crime e os outros dois, receptadores dos produtos furtados. Apontado como autor do furto, S.E.C.S., inicialmente se passou por vítima do crime, para despistar o trabalho da Polícia.

O furto ocorreu, no dia 17 de agosto, sendo subtraídas ferramentas e maquinários que eram utilizadas na construção de uma casa. O suspeito trabalhava com a vítima na obra e compareceu com o colega na delegacia para comunicar o crime, ambos como vítimas.

Durante as diligências, os policiais da Delegacia de Alto Boa Vista chegaram a informação de que S.E.C.S. era o autor do crime, e não vítima como quis se passar na delegacia. Segundo as investigações, o suspeito é usuários de drogas e furtou os produtos para conseguir dinheiro para comprar entorpecentes.

Questionado, o suspeito confessou o crime e em seguida indicou o nome de duas pessoas para quem ele vendeu os produtos. Em continuidade as diligências, os policiais foram até o endereço dos possíveis receptares, onde conseguiu receprar os maquinários furtados.

Com um dos receptadores foi encontrada uma máquina de serra e com o outro uma máquina de policorte. Diante da situação, os três suspeitos foram conduzidos a Delegacia de Alto Boa Vista, onde S.E.C.S. foi interrogado e autuado pelos crimes de furto e comunicação falsa de crime. Os outros dois suspeitos responderão por receptação.