Autor de homicídio de empresário tem prisão cumprida pela Polícia Civil

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil do município de Matupá (695 km ao norte de Cuiabá), deu cumprimento na noite de quinta-feira (13.02), ao mandado de prisão preventiva decretado contra o autor do homicídio do empresário Faisal Ibrahim Abdulrahman Younes, de 49 anos.

O suspeito de 59 anos e sogro da vítima, teve o pedido de prisão preventiva por homicídio qualificado cumprido pelos policiais civis, logo após se apresentar na Delegacia de Polícia de Matupá.

Conforme a delegada Juliana Rado, o autor do crime se apresentou na noite de quinta-feira (13) sendo interrogado sobre os fatos e acusações. Após depoimento foi cumprida a ordem judicial de prisão preventiva.

O suspeito foi encaminhado para realização de exame de corpo delito e posteriormente para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

“Nos próximos dias o inquérito policial instaurado para apurar o caso será concluído, com indiciamento do investigado pelo crime de homicídio qualificado”, destacou a delegada.