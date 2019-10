Autor de homicídio em Novo Santo Antonio tem prisão cumprida em São Félix do Araguaia

Assessoria | PJC-MT

Um homicida foragido da Justiça teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Judiciária Civil, na tarde de quinta-feira (24.10), de São Félix do Araguaia (1.200 km a Nordeste de Cuiabá).

Marcelo Batista de Carvalho de 23 anos, estava com a ordem judicial de prisão temporária decretada, acusado de homicídio qualificado praticado no município de Novo Santo Antônio (1.063 km a Nordeste de Cuiabá).

O crime que vitimou Jaelson Ferreira da Luz, 26, ocorreu na manhã de 15 de setembro deste ano, em um bar na região, ocasião em que a vítima foi morta por golpes de objeto contundente.

Logo após o crime, o suspeito fugiu da cidade, porém confessou o crime, por meio de redes sociais, afirmando que matou a vítima usando um pedaço de pau.

Segundo investigações da Delegacia de Alto Boa Vista, o suspeito vinha perseguindo algumas pessoas do estado do Maranhão, razão que possivelmente motivou o homicídio. Com base nas apurações, a Polícia Civil representou pelo pedido de prisão temporária do investigado, decretado pela Justiça.

Ao comparecer na quinta-feira (24), na unidade policial acompanhado de um advogado, o suspeito teve o mandado de prisão cumprido.

Conforme a delegada, Ana Carolinne Mortoza Lacerda Terra, os autos estão em trâmite na Delegacia de Alto Boa Vista, a qual vem atuando com afinco no combate a crimes de tal estirpe.

“A Polícia Civil está de portas abertas e em atuação constante, dando respostas à sociedade. A população pode colaborar com denúncias pelos telefones (66) 98467-1385 e 3539-1100”, destacou a delegada.