Autor de homicídio em Sorriso é preso no estado do Maranhão

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Judiciária Civil de Sorriso (442 km ao Norte de Cuiabá) com apoio da Polícia Civil do Maranhão realizou a prisão do foragido da justiça, Raimundo Nonato da Silva Santos, o “Raimundinho”, que estava com a ordem de prisão decretada pela autoria de um homicídio no município.

O paradeiro suspeito foi identificado checagens de informações pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) de Sorriso. O procurado é apontado como autor da morte de Ademir Bernardo da Silva, ocorrido no dia 25 de abril de 2007, em um bar, no bairro São Domingos.

De acordo com as investigações, o suspeito matou a vítima em razão de uma discussão ocorrida momentos antes do crime. Na ocasião, Ademir (vítima) impediu Raimundo de bater em uma criança.

O fato teria despertado a ira do suspeito, que retornou ao bar em posse de uma faca e efetuou vários golpes contra a vítima. Ademir chegou a ser socorrido, porém morreu horas mais tarde no Hospital Regional de Sorriso em decorrência dos ferimentos.

Após o crime, Raimundo foragiu da cidade e desde então era procurado pelas forças policiais. Nesta semana, a equipe da DHPP de Sorriso descobriu o paradeiro do foragido e com apoio da Polícia Civil do Maranhão, deu cumprimento ao mandado de prisão contra o suspeito.

Após as providências de praxe, o preso ficará à disposição da 1ª Vara Criminal de Sorriso.