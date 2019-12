Autor de latrocínio que vitimou idoso na Paraíba tem prisão cumprida em MT

Assessoria | PJC-MT

A Polícia Civil de Mato Grosso por meio da Gerência Estadual de Polinter e Capturas (Gepol) com apoio das Delegacias Regional e Municipal de Pontes e Lacerda (500 km ao Norte de Cuiabá), prendeu o autor do latrocínio que vitimou um idoso no estado da Paraíba.

A prisão do suspeito aconteceu após a equipe da Polínter ser acionada por Policiais de Riachão do Bacamarte (PB), distante 100 quilômetros da capital João Pessoa, que solicitaram apoio para localizar e prender o procurado da justiça, que estaria em Cuiabá.

O garimpeiro, Wilson Pereira dos Santos, 49, foi apontado nas investigações como autor de um crime de roubo seguido de morte (latrocínio) que vitimou o idoso, Everaldo Martins de Souza, de 68 anos, no dia 28 de novembro, na região do semiárido no agreste paraibano.

Com as informações repassadas ao Núclio de Inteligência da Polinter, os policiais prosseguiram com as investigações e empreenderam diligências nos prováveis endereços onde poderia ser encontrado o garimpeiro.

Após os levantamentos preliminares, os policiais da Polinter concluíram que o procurado não estava mais em Cuiabá e portanto, e muito provavelmente teria se evadido para o interior do estado se refugiando no município de Pontes e Lacerda.

Com base no levantamento de dados, o Núcleo de Inteligência da Polinter descobriu o paradeiro do procurado na cidade de Pontes e Lacerda, entrando em contato com a Delegacia Regional, que por sua vez acionou os policiais Delegacia do município.

Em posse das informações repassadas, os investigadores diligenciaram incansavelmente até encontrar o suspeito, nesta quarta-feira (04.12), no município, ocasião em que foi dado cumprimento a ordem de prisão contra o procurado.