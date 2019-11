Autor de roubo a residência em Jangada é preso em Várzea Grande

Assessoria | PJC-MT

O autor de um roubo a residência praticado no município de Jangada (80 km ao Norte de Cuiabá) foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na quinta-feira (29.11), durante investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Várzea Grande (Derf-VG).

Na ação, o suspeito, Marcelo Vicente da Silva, conhecido como “Gordinho do Mapin”, foi flagrado em posse do veículo Fiat Argo roubado no crime, além de serem apreendidas em sua residência duas armas de fogo.

As investigações iniciaram após os policiais receberem denúncia anônima informando que Marcelo seria um dos autores do roubo a residência, ocorrido no município de Jangada e também o responsável por vender o veículo levado na ação criminosa.

O roubo ocorreu na madrugada de quinta-feira (28), quando três homens pularam o muro e arrombaram a porta dos fundos da casa. Armados com revólveres, os suspeitos renderam as vítimas e roubaram aparelhos de TV, celulares, computador, dinheiro e o veículo Fiat Argo.

Segundo a denúncia, o veículo já estava sem placas e o suspeito havia passado no pedágio com sentido a Várzea Grande. Diante das evidências, a equipe da DERF iniciou as diligências, conseguindo realizar a abordagem do veículo, conduzido por Marcelo.

Questionado, o suspeito disse que não tinha participação no roubo e que foi contratado por membros de uma facção para fazer a entrega do veículo. Ele disse que receberia o valor de R$ 500 depois de realizar a entrega para um terceiro que pagaria o valor de R$ 4,5 mil pelo carro.

Em continuidade às diligências, os policiais seguiram até a residência do suspeito, onde apreenderam um revólver calibre 32 e uma arma de fogo tipo garrucha com sinais de identificação suprimidos.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido para a Derf Várzea Grande, onde passou por reconhecimento pessoal e foi seguramente identificado pela vítima como um dos autores do roubo. Após ser interrogado pela delegada Elaine Fernandes da Silva, o conduzido foi autuado em flagrante pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa.

Segundo a delegada titular da Derf-VG, o suspeito é contumaz na prática de crimes, “Ele é conhecido pelo envolvimento em práticas criminosos e possui diversos registros anteriores, pela prática de tráfico de drogas, roubo, receptação e resistência”, destacou Elaine Fernandes.