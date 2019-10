Autores de roubo à residência em Cuiabá são presos pela Polícia Civil

Assessoria | PJC-MT

Um dos envolvidos no furto de mais de 280 aparelhos celulares, na loja Havan de Várzea Grande foi preso em flagrante pela Polícia Judiciária Civil, na manhã desta quarta-feira (23.10), após ser identificado em investigações da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos do município (Derf-VG).

O suspeito, J.V.A., 31, foi identificado através imagens do circuito de segurança da loja e com ele, foi apreendido um dos aparelhos, furtado da empresa e mais de R$ 3 mil em dinheiro.

O furto ocorreu na madrugada desta terça-feira (22.10), quando os criminosos fizeram um buraco na parede do imóvel para entrar na empresa, de onde subtraíram 281 aparelhos celulares. No local, foram encontrados vários equipamentos utilizados para arrombamentos, como furadeira, escada, pé de cabra e dois guarda-sóis.

Assim que foi acionada do roubo, a equipe da Derf Várzea Grande iniciou as diligências para identificar os autores do crime. Em análise do vídeo do circuito interno de segurança da loja, não foi possível identificar os suspeitos uma vez, que eles utilizaram os guarda-sóis para dificultar a captação das imagens.

A identificação dos suspeitos foi possível porque os guarda-sóis utilizados pelos criminosos foram comprados na própria empresa e ainda estavam com o código de barras, que indicavam que os produtos foram adquiridos no dia 15 de outubro.

Em análise das imagens da referida data, os policiais conseguiram identificar os três suspeitos, que chegaram a loja em um veículo Renaut Duster. Diante das suspeitas, os policiais da Derf-VG foram até a residência do J.V.A., onde o suspeito foi flagrado em posse de um aparelho Samsung S10, ainda na caixa furtado da loja e R$ 3 mil em dinheiro.

Diante das evidências, o suspeito foi conduzido a Derf-VG, onde após ser interrogado pelo delegado Guilherme Bertoli, foi autuado em flagrante pelo crime de furto qualificado por destruição ou rompimento de obstáculo e concurso de pessoas.