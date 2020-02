Autoridades falam da implementação de projetos para avalancar a economia mato-grossense

Foto: FABLICIO RODRIGUES / ALMT

A parceria da Assembleia Legislativa e os outros poderes que compõem a administração pública estadual foi o assunto entre os representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso durante a sessão solene realizada nesta segunda-feira (3), no Plenário das Deliberações Renê Barbour. O presidente da Casa, deputado Eduardo Botelho (DEM), destacou o início da 2ª sessão legislativa da 19ª Legislatura com a leitura das mensagens do governo.

“A parceria entre o governo e a Assembleia vai continuar para o bem do estado. Em 2019, o Legislativo alterou alguns projetos do governo no sentido de garantir avanços para a sociedade, com diálogo entre os setores envolvidos. Foi um ano muito importante para o futuro mato-grossense. Já para 2020, evidentemente, os debates vão continuar, como, por exemplo, sobre o projeto que institui a cota zero no pescado e a regra para aposentadoria no âmbito mato-grossense. São temas que vão apresentar muitas discussões”, lembrou Botelho.

Para o primeiro-secretário da ALMT, deputado Max Russi (PSB), a Casa vai priorizar a harmonia, principalmente por 2020 ser um ano atípico para o Legislativo, com as eleições para o Senado Federal e para as prefeituras municipais, além da própria Mesa Diretora da Assembleia.

“Tenho certeza de que os projetos que aqui chegarem serão melhorados e discutidos com a população de Mato Grosso. O ano de 2019 foi bastante produtivo e a Casa trabalhou muito, com mais de mil projetos apresentados, CPIs instaladas, enfim, todos os deputados se dedicaram bastante para atender as necessidades da população”, apontou Russi.

Na ocasião, o secretário-chefe da Casa Civil de Mato Grosso, Mauro Carvalho, que representou o governador Mauro Mendes na cerimônia, entregou à Mesa Diretora um breve histórico das ações entre o Executivo e o Legislativo ao longo de 2019 e as metas para 2020.

“Trazemos uma palavra de agradecimento pelo apoio que tivemos no ano passado. O governo vai manter o diálogo franco e aberto com os deputados, e isso já foi demonstrado ao longo de 2019. Não tivemos nenhum tipo de problema entre os poderes, acatando as sugestões de cada”, falou Carvalho.

Segundo o secretário, todos os temas encaminhados para a Assembleia foram tratados pelo governo como o melhor para a sociedade mato-grossense.

“O apoio da Assembleia em janeiro de 2019 foi o esteio para a administração do governador Mauro Mendes nos meses seguintes. A população de Mato Grosso pode esperar em 2020 um ano muito melhor em todos os sentidos. As medidas que foram aprovadas pelo Legislativo estão próximas do nosso equilíbrio fiscal e financeiro”, complementou ele.