Autoridades reivindicam efetivo à Polícia Militar de Santo Antônio do Leste.

Foto: SAMANTHA DOS ANJOS FARIAS

O deputado estadual Delegado Claudinei (PSL) participou de audiência pública que sobre a falta de efetivo de policiais militares no município de Santo Antônio do Leste, realizada na última semana na Câmara Municipal de Vereadores. O evento contou com a presença do coronel Fábio Luiz Bastos, comandante do 11º Comando Regional da Polícia Militar de Mato Grosso (PMMT) de Primavera do Leste, do delegado regional da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso (PJC) Carlos Roberto, do prefeito José Arimateia (PSD), de representantes do Conselho Comunitário de Segurança (Conseg), entre outras autoridades e convidados.

O Núcleo da Polícia Militar do município necessita da recomposição de três servidores devido um sargento ter falecido e dois integrantes não prestarem mais serviços à unidade. “Estamos buscando soluções com a redução do policiamento, conhecendo as particularidades, em especial deste município. Vamos buscar a integração com as forças de segurança para superar as dificuldades e ver a possibilidade de melhorar o efetivo e sempre envolver a população. E o Conseg é uma importante ferramenta para representar a comunidade e contribuir com a captação de recursos para melhorar as estruturas da segurança”, diz coronel Bastos.

Falta de Efetivo – Durante a explanação, o deputado Claudinei mencionou ser uma satisfação conhecer o município e abordar sobre segurança pública. “Fico feliz, já parabenizei o prefeito e vereadores, preocupados com a segurança e em solucionar os problemas do município. Isso é importantíssimo. A gente não pode ficar esperando somente o governo estadual solucionar os problemas da segurança pública, sendo de suma importância também a parceria com o Conselho de Segurança Comunitária”, expôs.

Ele frisou sobre a realização da visita em 13 polos regionais da Região Integrada de Segurança Pública (Risp), em 2020, para levantar as principais demandas e necessidades das instituições de segurança pública, como membro da Comissão de Segurança Pública e Comunitária da Assembleia Legislativa. “Nos levantamentos, identificamos realmente a falta de efetivo nas instituições das polícias militar e civil. É uma situação que está refletida em todos municípios de Mato Grosso, já que há anos não ocorrem concursos públicos”, explica Claudinei.

Atualmente uma das manifestações incessantes de Claudinei, no Parlamento Estadual, é a realização de novos concursos públicos para a segurança pública. “Não só as polícias militar e civil, como, também, a Politec (Perícia Oficial e Identificação Técnica) e o Sistema Penitenciário que têm aprovados aguardando ser nomeados. Infelizmente tentei propor emendas para o LOA (Lei Orçamentária Anual) deste ano, mas o governo do Estado vetou a emenda de R$ 6 milhões para o lançamento de editais para a realização de concursos. É uma realidade bastante preocupante”, pontuou o deputado.

“Sabemos de todas as dificuldades que a segurança do município enfrenta com a falta de efetivo. O Delegado Claudinei luta pela sociedade civil organizada que pode confiar em nosso trabalho, sabemos das diversidades que, às vezes, tentam atrapalhar o bom andamento daqueles que querem estar na lei. Além de grandes parcerias, o Conseg está preocupado com as pautas de segurança, sempre entregando para a sociedade melhorias”, ressalvou o presidente do Conseg do município, José Júnior Xavier.

Demandas – Na oportunidade, o prefeito José Arimateia entregou ofícios com reivindicações para atender o município ao deputado Claudinei, como o aumento de efetivo da PM, instalação de câmeras de segurança na cidade e solicitação de emendas parlamentares. “Só tenho que parabenizar o prefeito que é parceiro da segurança pública. Solicitou câmeras que vão ajudar muito o trabalho da polícia, principalmente quando ocorrerem delitos graves no município. Me coloco a disposição”, declara o parlamentar.

Esse foi o primeiro Encontro de Segurança Pública de Santo Antônio do Leste, que pertence a 11ª Região Integrada de Segurança Pública (Risp) de Mato Grosso. Também participaram do acontecimento a primeira-dama de Santo Antônio do Leste, Rosani Menegassi, presidente da Câmara Municipal, vereador Eliezer Morais (PL) e presidente da Federação dos Conselhos de Segurança Comunitária de Mato Grosso (Feconseg).