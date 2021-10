Auxílio Brasil deve beneficiar 17 milhões de brasileiros

O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso do Sul encontrou na tarde de hoje (17) a última vítima do acidente de barco que tirou a vida de sete pessoas no Rio Paraguai, na altura da cidade de Corumbá (MS). Os corpos das seis outras vítimas já haviam sido encontrados. A identidade da sétima pessoa não foi informada pela corporação.

Participaram do resgate, que durou pouco menos de 48 horas, mergulhadores de diversas unidades, além de mergulhadores da Marinha. O barco naufragou na última sexta-feira (15), durante um vendaval na região.

De acordo com os bombeiros, havia 21 pessoas a bordo do barco-hotel. As águas turvas do rio, a forte correnteza e as características peculiares do barco-hotel, com labirintos e locais de difícil acesso, tornaram as buscas mais complexas.

A retirada da embarcação do Rio Paraguai é de responsabilidade do seu proprietário. A Capitania Fluvial do Pantanal (CFPN), subordinada ao Comando do 6°Distrito Naval, já intimou o representante dos proprietários para a tomada de providências.