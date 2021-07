Avallone acompanha trabalhos de prevenção aos incêndios na região pantaneira

Foto: JOÃO RIBEIRO / Gabinete do deputado Carlos Avallone

A Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa está acompanhando in loco as providências adotadas pelo Estado para evitar a ocorrência de novos incêndios no Pantanal, que já estão sendo registrados em Mato Grosso do Sul. O presidente da comissão, deputado Carlos Avallone (PSDB), se reuniu na última quinta-feira (8), em Poconé, com autoridades locais, Corpo de Bombeiros Militar, Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), prefeitura, câmara de vereadores e a Associação de Defesa do Pantanal (Adepan) para tratar de questões referentes à prevenção a incêndio.

Entre as pautas levantadas, foi colocada a necessidade de acesso às estradas pantaneiras para facilitar o trabalho das viaturas e equipes do Corpo de Bombeiros. Nesta segunda-feira (12), Avallone conseguiu, junto aos órgãos competentes, novos equipamentos, incluindo mais uma patrol e uma pá-carregadeira para atuar na melhoria das estradas da região pantaneira. O trabalho preventivo em 2021 tem sido intenso desde o início do ano, proporcionando redução de 84% nos focos de calor no Pantanal em relação a 2020.

“Estão sendo abertas mais cinco ou seis estradas para permitir o acesso dos caminhões do Corpo de Bombeiros em regiões que eram inacessíveis no ano passado, e poços artesianos na Rodovia Transpantaneira para auxiliar no combate aos incêndios que provavelmente voltarão, como acontece em Mato Grosso do Sul, já que a seca está maior este ano. A comissão está acompanhando todas as providências e ações preventivas, em contato permanente com a Sema, Corpo de Bombeiros, prefeituras e entidades”, explicou Avallone.

Novas unidades

“A instalação, este ano, de duas novas unidades do Corpo de Bombeiros em Santo Antonio de Leverger e Poconé reforçou a estrutura de combate ao fogo e foi fundamental para evitar que esse tipo de ocorrência ganhasse as proporções verificadas em 2020”, disse o comandante do 1º Pelotão Independente de Poconé, segundo-tenente BM Thiago Soares Reis, que participou da reunião com o deputado Avallone. Também participaram o vereador Luis Eduardo Almeida Nunes (Dudu) e o empresário André Turone, presidente da Adepan.

O governo do estado capacitou mais de 400 pessoas só na região do Pantanal, além de investir na formação de brigadas indígenas, militares e municipais, distribuição de cerca de 1.200 abafadores ecológicos e construção de aceiros mecânicos em locais estratégicos como a Rodovia Transpantaneira e Parque Estadual Encontro das Águas. Existem brigadas também em 150 localidades tradicionais do Pantanal (áreas quilombolas e reservas indígenas) e houve a capacitação de 80 pilotos agrícolas de diversas regiões para o uso de aeronaves na aplicação de retardantes na vegetação.

No dia primeiro de julho, a Sema entregou para uso imediato das equipes 40 veículos locados, sendo 20 para à Superintendência de Fiscalização para o Combate ao Desmatamento Ilegal, e 20 para a fase de resposta comandada pelo Corpo de Bombeiros Militar. Foram investidos aproximadamente R$ 2,2 milhões por meio de um Termo de Cooperação com a Sema-MT .