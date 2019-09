Avallone percorre mais de 400 km para visitar 10 municípios em MT

Foto: JLSIQUEIRA / ALMT

Em uma caravana que durou quatro dias o deputado estadual Carlos Avallone (PSDB) percorreu mais de 400 quilômetros visitando 10 municípios da região oeste para conhecer melhor as demandas da população. O parlamentar se reuniu com prefeitos, vereadores, secretários e lideranças comunitárias de Cáceres, Curvelândia, Rio Branco, Mirassol D’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Araputanga, Indiavaí, Figueirópolis D’Oeste, Jauru e Vale do São Domingos.

Avallone destacou a importância da presença nesses municípios mais afastados da capital, porque muitas vezes os serviços públicos não chegam com grande eficiência nesses locais.

“Quando estamos nesses municípios atualizamos informações e conhecemos de perto esses problemas muitas vezes na saúde, infraestrutura e educação que a população sofre diariamente. Com isso, podemos levar essas demandas para Cuiabá com objetivo de resolvê-las”, disse.

Exemplo disso, o deputado lembra que quando visitou São José dos Quatro Marcos, acabou se reunindo com o prefeito Professor Ronaldo que explicou que decretou situação de emergência na cidade pela falta de abastecimento de água na cidade.

Em Jauru, Avallone se reuniu com o prefeito Pedro Ferreira, com o vice-prefeito Valdir Garcia e a secretária de Assistência Social Cidinha. Além disso, o deputado participou da aula de encerramento de cursos profissionalizantes para jovens.

“Esse tipo de curso é essencial para a inserção no mercado de trabalho dos jovens que muitas vezes pela falta de experiência profissional não consegue uma oportunidade de trabalho”, comentou.

Sobre isso, o deputado lembrou que a Assembleia Legislativa de Mato Grosso por meio da Assembleia Social vai promover o projeto Sala da Mulher em outubro deste ano em Jauru. A população vai ganhar cuidados com a beleza, orientações em saúde, terapias integrativas entre outros serviços.

Já em Rio Branco, em uma reunião com o presidente da Câmara Municipal, o Luiz Carlos, Avallone recebeu a reinvindicação dos vereadores para tentar evitar o fechamento da Cadeia Pública do município. “Ouvi as demandas desses parlamentares e, chegando em Cuiabá vou marcar uma reunião com o secretário Estadual de Segurança Pública, Alexandre Bustamente para buscar a melhor solução”, destacou.

Por fim, Avallone destacou o encontro com o prefeito de Cáceres Francis Maris, onde debateu a possiblidade de ajuda ao município por meio de emenda parlamentar.

“Minha assessoria técnica já está trabalhando na produção das minhas emendas parlamentares que está em torno de R$ 5 milhões. Vamos tentar ajudar os municípios mais carentes”, falou.