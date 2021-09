Avallone vai ao Pantanal e destaca união de forças para reduzir focos de incêndio

Foto: Ronaldo Mazza

O presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o deputado estadual Carlos Avallone (PSDB), esteve em dois pontos de incêndios na região da Rodovia Transpantaneira, em Poconé, para acompanhar os trabalhos de combate ao fogo, realizado dos militares do Corpo de Bombeiros, além dos brigadistas da Defesa Civil, pecuaristas e integrantes do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A visita, ocorrida nessa quinta-feira (2), contou com a presença do também deputado Allan Kardec, do secretário executivo da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), Alex Marega; de assessores do senador Wellington Fagundes, Valdir Barranco, da deputada federal Rosa Neide; representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Mato Grosso (OAB-MT), e do vereador de Poconé, Dudu Carrapato.

Avallone destacou a união de esforços entre governo do estado, Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) e a sociedade organizada, além da conscientização da população que está resultando na diminuição dos focos de calor em comparação com o mesmo período do ano passado, quando os incêndios destruíram milhões de hectares no Pantanal.

“Não se parou de trabalhar desde os incêndios de 2020. Esse planejamento estratégico e a união de forças já nos resultaram em uma diminuição de mais de 90% dos incêndios. Hoje as equipes estão com as pás-carregadeiras que chegam próximo ao fogo e fazem os aceiros evitando a propagação das chamas. Além disso, também foi montada uma base de apoio, localizada em um ponto da Rodovia Transpantaneira, com tanques de água e combustível para abastecer as aeronaves usadas nos combates dos incêndios”, explicou.

Sobre isso, o coordenador nacional do ICMBio, João Morito, elogiou os trabalhos feitos pelas equipes no combate às chamas e destacou as estratégias adotadas como a dos operadores das pás-carregadeiras serem pantaneiros.

“Eles conhecem o terreno e as condições geográficas. Sabem onde exatamente onde fazer os aceiros para conter o fogo. Mesmo assim, para entendermos e traçarmos estratégias de controle das chamas, tivemos que ficar observando o local por mais de 15 horas. Dormimos aqui na mata e também sobrevoamos o terreno de helicóptero”, falou.

POÇOS ARTESIANOS

Outro ponto que o deputado lembra é a importância da criação de poços artesianos na extensão da Rodovia Transpantaneira que vai servir de ponto de coleta de água para as equipes de combate aos incêndios e, também para matar a sede da fauna do Pantanal.

“O lugar também vai poder ser usado por turistas que queiram observar os animais beberem água. Essa foi uma ótima ideia dos pantaneiros e da [Associação de Defesa do Pantanal] Adepan. A ideia é que faça ao menos 10 poços na rodovia. Quero agradecer a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) que está nos ajudando nisso”, comentou.

Por fim, o parlamentar destacou que segue se reunindo semanalmente com os envolvidos na operação para avaliar estratégias e ações.